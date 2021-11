Anunciado o Torneio PlayStation4 FIFA 22: João Fut Challenge

A PlayStation® Portugal (SIEP) anuncia o torneio PlayStation®4 FIFA 22: JOÃO FUT CHALLENGE, em parceria com o influenciador João Oliveira. Esta competição é exclusiva para jogadores de FIFA 22 nas consolas PlayStation®4 em Portugal, e consiste em duas rondas de qualificação, sendo que a primeira ronda terá início no próximo dia 29 de novembro, segunda-feira e a segunda ronda no dia 1 de dezembro.

Todos os jogadores portugueses de FIFA 22 na PlayStation®4 estão convidados a participar devendo ter, no mínimo, 16 anos e uma conta PlayStation Network em Portugal. Este torneiro será jogado do modo 1x1 no FIFA Ultimate Team, com eliminação após duas derrotas, e cada jogo terá a duração de 12 minutos.

As inscrições poderão ser feitas de duas formas: diretamente a partir da área "Torneios" da PlayStation®4, ou através dos seguintes links, nos quais os interessados poderão encontrar todas as informações e condições de participação:

Qualificador #1

Qualificador #2

O melhor classificado em cada ronda de qualificação ficará apurado para a grande final, cuja data ainda não foi confirmada. Em jogo estão até 500€ em crédito PlayStation®Store e uma PlayStation®5.

Em baixo pode a lista completa de prémios:

Prémios das Fases de Qualificação

1º - Avança para a Final

2º - 150€ em crédito PlayStation®Store

3º - 8º - 50€ em crédito PlayStation®Store

Prémios da Final

1º - 500€ em crédito PlayStation®Store + uma consola PlayStation®5

2º - 200€ em crédito PlayStation®Store