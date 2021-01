Anunciados os 'Games with Gold' de fevereiro

A Xbox anunciou os Games with Gold de Fevereiro. Durante o próximo mês, os subscritores do Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate poderão descarregar gratuitamente os seguintes jogos:

Gears 5 (disponível de 1 a 28 de fevereiro). Experimenta a famosa campanha e o modo multijogador atualizado, de Gears 5, agora totalmente otimizado para a Xbox Series X|S. Com o conflito bélico totalmente desencadeado, Kait Diaz avança para descobrir a sua conexão com o inimigo e o verdadeiro perigo para Sera: ela mesma.

Resident Evil (disponível de 1 a 28 de fevereiro). O jogo que definiu um género. Nesta versão remasterizada, junta-te à S.T.A.R.S., a equipa de forças especiais, e investiga uma mansão misteriosa nos arredores de Raccoon City. Mantém-te alerta porque os recursos são escassos e a morte aproxima-se em cada esquina.

Dandara: Trials of Fear Edition (disponível de 16 de Fevereiro a 15 de Março). Descobre os mistérios e segredos ocultos no mundo de Sal e a sua grande variedade de personagens. Neste jogo de plataformas Metroidvania, uma heroína surge do éter do medo, para ajudar um mundo à beira do colapso. Uma maravilha visual e auditiva, que ganha vida através da beleza da sua pixel art, desenhada à mão, e das composições originais da sua banda-sonora.

Indiana Jones And the Emperor’s Tomb (disponível de 1 a 15 de Fevereiro). Está na hora de colocar o chapéu e recuperar um dos artefactos mais poderosos que o Homem já conheceu. Na sua aventura mais emocionante até ao momento, ajuda o Indy a enfrentar os Nazis numa busca épica em volta do globo pelo misterioso " Coração do Dragão".

· Lost Planet 2 (disponível de 16 a 28 de Fevereiro). Mais de 10 anos depois dos sucessos originais, Lost Planet 2 regressa ao atribulado planeta E.D.N. III, numa história que recorrerá a um planeta em conflito pela valiosa energia térmica. Joga no modo cooperativo para quatro jogadores e personaliza a tua personagem com um arsenal de armas e veículos.