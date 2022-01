Anunciados os jogos do mês de fevereiro no PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje, dia 26 de janeiro, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais os jogos do mês de fevereiro de 2022 no PlayStation®Plus que estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 1 de fevereiro e até ao dia 28 de fevereiro de 2022: UFC® 4 para a PlayStation®4, Planet Coaster: Edição de Consola para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 e Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure para a PlayStation®4.

Cria a tua lenda no EA SPORTS™ UFC® 4 para a PlayStation®4, onde o lutador em que te tornares é moldado pelo teu estilo de luta e pela tua personalidade, num título onde independentemente de como ou onde jogas, te coloca no centro de todas as lutas.

Planet Coaster: Edição de Consola, para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, permite ao jogador surpreender e encantar multidões com o parque de diversões dos seus sonhos, num mundo em constante movimento com uma incomparável atenção aos detalhes. Tira partido de Projetos para instalar rapidamente mais de 700 objetos pré-desenvolvidos, incluindo montanhas-russas, instalações e cenários, explora o modo livre e dá asas à criatividade ou experimenta o modo de carreira onde poderás enfrentar cenários desafiantes.

Descobre a aclamada aventura de 2013 que deu início à demanda nesta campanha independente repleta de fantasia, diversão e montanhas de espólios mágicos em Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure para a PlayStation®4. Aqui, a rainha foi capturada e o seu reino está em perigo. Abre caminho através de florestas traiçoeiras, criptas assustadoras e fortalezas temíveis e explora esta aventura épica num formato de jogo de tabuleiro com batalhas de fantasia caóticas a solo ou em formato cooperativo.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anuncia ainda que, em fevereiro e março, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título NeonHAT, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Em NeonHAT para PlayStation®VR, o jogador terá de se esquivar e disparar contra os perigos dos céus de Synthwave, competir contra outros jogadores e deixar a sua marca neste universo repleto de néon. Prepara-te para uma imersão absoluta, voo realista e sensações autênticas com o comando sem fios DualShock®4 ou com o PlayStation Move e explora o derradeiro teste de habilidade para PlayStation®VR no Sistema de Manobras 3D.

De relembrar que, os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation®Plus poderão descarregar, até 31 de janeiro de 2022, sem qualquer custo adicional, os jogos do mês de janeiro: Persona®5 Strikers para a PlayStation®4, DIRT 5 PS4 & PS5 para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 e Deep Rock Galactic para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.

De recordar que a comunidade PlayStation®Plus já atingiu os 46,3 milhões de utilizadores em todo o mundo e que, ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4. Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Estes jogos fazem parte da Coleção PlayStation®Plus, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro de 2020.