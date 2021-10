Anunciados os jogos do mês de novembro no PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia quais os jogos do mês de outubro no PlayStation®Plus que estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 02 de novembro, até ao próximo dia 6 de dezembro: Knockout City™ para a PlayStation®4, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning para a PlayStation®4 e First Class Trouble para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.

Em Knockout City™ enfrenta equipas adversárias onde vais acertar contas em Batalhas de Dodgeball Épicas. Personaliza a tua personagem e forma uma equipa com amigos para dominares Knockout City. Esquiva-te, joga em equipa e usa as bolas espalhadas pelo mapa para eliminar os teus adversários com jogadas especiais.

O RPG de sucesso Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning chega ao PlayStation®Plus de novembro para a PlayStation®4 e traz combates RPG intensos e personalizáveis onde terás de desvendar os segredos de Amalur desde a cidade vibrante de Rathir até à vasta região de Dalentarth. Salva um mundo dividido por uma guerra terrível e controla as chaves da imortalidade como o primeiro guerreiro a ser ressuscitado.

First Class Trouble, que será lançado a dia 2 de novembro e chegará diretamente ao PlayStation®Plus, é um título onde os jogadores têm que trabalhar em equipa e uns contra os outros para sobreviver a um desastre. Quer jogues no papel dos Residentes humanos ou dos Personoids rebeldes, terás de usar a tua inteligência para te manteres vivo onde o objetivo é desligar a Central Artificial Intelligence Network (CAIN) do luxuoso cruzeiro intergaláctico antes que os Personoids assumam o controlo da nave.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, a partir de 2 de novembro de 2021 e até 3 de janeiro de 2022, os jogadores com subscrição ativa ao serviço poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, os títulos PlayStation®VR* (PSVR) The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition, The Persistence e Until You Fall, como forma de assinalar o quinto aniversário desta experiência.

Em The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition para a PlayStation®4, enfrenta os horrores que os vivos e os mortos oferecem nesta nova aventura em VR. Viaja pelas ruínas de uma Nova Orleans infestadas por caminhantes enquanto lutas, procuras suplementos, tentas sobreviver e investigas o mistério da cidade em bairros icónicos onde cada escolha tem as suas consequências.

Luta para salvar uma colónia espacial infestada de clones assassinos mutantes da tripulação original em The Persistence, para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5. Recolhe recursos, melhora as tuas habilidades e desbloqueia um arsenal de armas em cada tentativa, enquanto mergulhas cada vez mais profundamente na "The Persistence" para reparar os sistemas e evitar que a nave seja destruída por um buraco negro.

Já em Until You Fall terás de descobrir e dominar o teu próprio estilo de luta. Abre caminho por incríveis ambientes néon e torna-te mais forte ao derrotar monstros mágicos neste jogo num estilo roguelike. Luta, ataca, bloqueia e lança feitiços, arma-te com uma variedade de opções que alteram a jogabilidade e ganha o poder que precisas para derrotar os monstros que te esperam neste mundo misterioso.

De recordar que a comunidade PlayStation®Plus já atingiu os 46,3 milhões de utilizadores em todo o mundo e que, ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4. Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Estes jogos fazem parte da Coleção PlayStation®Plus, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro de 2020.