AO Tennis 2: Excelente 'serviço' para os fãs da modalidade

AO Tennis 2 já chegou ao mercado para as plataformas PlayStation 4, Xbox One e PC. Da parceria entre a Big Ant Studios e a Bigben Interactive resultou um simulador da popular modalidade que, na base, cumpre com aquilo que um verdadeiro fã de ténis necessita.

Atualmente, falar da componente gráfica é quase desnecessário, tal a qualidade de processos a que todos já estamos habituados. Ainda assim, a verdade é que este AO Tennis 2 tem muita qualidade e consegue replicar quase na perfeição os recintos e os principais protagonistas dos circuitos ATP e WTA.

Para além dos habituais jogos de exibição, para ‘matar’ o vício com os amigos, podemos obviamente encetar uma carreira e estar ‘por dentro’ do grande circo mundial do ténis.

Contamos com patrocinadores, com mais ou menos dinheiro para investir em nós, dependendo daquilo que fazemos nos ‘courts’, e somos também convidados para várias conferências de imprensa onde também podemos ‘jogar’ com o futuro. É nesses encontros com os jornalistas que, tratando bem ou mal os nossos adversários, podemos cimentar a nossa imagem como simpáticos tenistas ou cruéis competidores. E cada resposta tem um efeito real naquilo que acontecerá em seguida. Nesse Modo Carreira podemos conduzir o dia-a-dia de um tenista consagrado, como o sérvio Novak Djokovic ou o espanhol Rafael Nadal, mas normalmente o utilizador comum deseja criar o seu próprio personagem e conduzi-lo à glória, algo também possível em AO Tennis 2 e que é um óbvio aliciante neste tipo de simuladores desportivos.

No que diz respeito ao ‘jogo jogado’, como se diz na gíria do ‘futebolês’, as coisas não são tão animadoras. Por vezes é complicado modificar o tipo de ação que queremos fazer, entre bolas altas ou baixas, assim como ‘atinar’ com os serviços e receções. De qualquer modo, aprender e melhorar é uma das premissas do Gaming e, por isso, é mesmo o que temos de fazer para brilhar.

Como alguém escreveu no popular ‘Metacritic’... ‘AO Tennis não é um ás, mas já é um serviço muito bem feito junto à rede.’