Hoje, a EA e a Respawn Entertainment lançaram a mais recente grande atualização para seu premiado jogo shooter herói com Apex Legends: Arsenal, juntamente com um novo trailer do Battle Pass, que mostra alguns, emotes, skins e muito mais que os jogadores podem obter através do Battle Pass.

Os jogadores podem mostrar o seu calibre com o novíssimo Arsenal Battle Pass. No nível 25, os jogadores podem eletrificar os espectadores com o "System Shock" de Wattson e, no nível 50, alcançar novos patamares de moda com o "Singularity Specialist" da Horizon. Os jogadores ficarão admirados no campo de batalha com as novas skins de armas, como o "Pulse Eater" para o Devotion LMG. No caminho para a maestria, um novo pacote de música, telas de carregamento, emotes, molduras de banner e weapon charms podem ser desbloqueados.

Apex Legends: Arsenal já está disponível 9 para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC através da app da EA e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo no Twitter, Instagram e YouTube ou visite www.playapex.com para obteres as últimas atualizações.