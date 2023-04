Apex Legends: Arsenal recebe novo trailer 

A EA e a Respawn revelaram o mais recente trailer de Apex Legends: Arsenal, que mostra o que os jogadores podem esperar da mais nova Legend Ballistic. No que lhe diz respeito, este velho cão aprendeu todos os truques de que precisa para ensinar algumas maneiras aos seus inimigos.

Quando o seu filho se qualificou para os Jogos Apex, Ballistic foi ao Syndicate com uma oferta que eles não podiam recusar: "Leve-me em vez dele." Testemunha o concorrente final do Thunderdome Games original como Ballistic sai da aposentadoria num novo novo trailer de Apex Legends: Arsenal.

Mais detalhes sobre Apex Legends: Arsenal serão anunciados em breve antes do lançamento oficial da atualização no dia 9 de maio para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.

Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo no Twitter, Instagram e YouTube ou visita www.playapex.com para obteres as últimas atualizações.