Apex Legends: Arsenal revela novo trailer de jogabilidade

Apex Legends: Arsenal, a mais recente grande atualização do shooter mundialmente reconhecido, está quase a chegar, e a EA e a Respawn lançaram um novo trailer de jogabilidade antes do lançamento a 9 de maio.

Os jogadores podem esperar que Arsenal esteja totalmente carregado de novos conteúdos, guloseimas e, claro, um novo concorrente, incluindo:

Nova Legend Ballistic



O maior competidor do Original Thunderdome Games, o novo Legend Ballistic saiu da aposentadoria e, com décadas de experiência em luta, o arsenal de Ballistic é uma força a ser reconhecida. No que lhe diz respeito, este velho experiente aprendeu todos os truques de que precisa para ensinar boas maneiras aos seus inimigos.

World’s Edge is Healing



O tempo cura todas as feridas à medida que os níveis de lava do World's Edge sobem e arrefecem, e as equipas de construção implementaram reparações consideráveis. Os climatizadores mudaram a paisagem com novos bancos de neve, menos fumaça vulcânica e visibilidade mais clara. Ainda é possível explorar a história dos Jogos Apex no novo Apex Games Museum em Fragment East.".

Weapon Mastery



O novo sistema de Weapon Mastery permite que Legends flexione a sua proficiência com cada arma no jogo, ganhando XP de arma e completando desafios difíceis em todos os modos. Assim que os jogadores progredirem para marcos específicos, eles desbloquearão testes na arma. As recompensas de teste incluem emblemas específicos de armas, rastreadores, Legendary Banner Frame and a Legendary Weapon Pack.. Domina todas as armas do jogo para desbloquear recompensas especiais Weapon Master.

Firing Range Atualizada





Bom, melhor, melhor. A prática torna-se perfeita na recém-atualizada e maioritariamente expandida Firing Range. E o que é que a entrada aqui vai melhorar? Qualquer coisa que possas definir na tua mente. Começa o treino básico no Core, ou experimenta o Duel Pit, Training Grounds e Agility Course para aprimorar as tuas habilidades em áreas próximas, combate e navegação. Experimenta os novos edifícios da gama e, pela primeira vez, personaliza os manequins para correr, estragar e proporcionar a luta da sua vida.

Recompensas High-Caliber Battle PassNovas skins de armas, skins de personagens, emotes e muito mais serão com o Arsenal a 9 de maio.

Apex Legends: Arsenal será lançado a 9 de maio para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo no Twitter, Instagram e YouTube ou visita www.playapex.com para obteres as últimas atualizações.