Apex Legends: Ballistic é apresentado oficialmente

A EA e a Respawn revelaram Apex Legends: Arsenal, a próxima grande atualização do premiado shooter de heróis, que será lançado mundialmente no dia 9 de maio com a mais nova Legend, Ballistic. Este velho elegante era originalmente um participante nos Thunderdome Games e saiu da reforma para impor algum respeito...

Sob o nome de Balística, August Montgomery Brinkman já foi o maior competidor nos Jogos Thunderdome, mas na sequência de uma trágica perda de seu cunhado, Ballistic aposentou-se e recuou para a solidão. Durante 40 anos, permaneceu escondido até que um evento inesperado o puxou de volta e o forçou a fazer ao Syndicate uma oferta que não poderia ignorar.

Mais detalhes sobre Apex Legends: Arsenal serão anunciados em breve antes do lançamento oficial da atualização no dia 9 de maio para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA Play e Steam.