Apex Legends: Eclipse apresenta a mais recente lenda - Catalyst

Hoje, a EA e a Respawn revelaram Apex Legends: Eclipse, a próxima grande atualização para o premiado shooter herói, que será lançado em todo o mundo a 1 de novembro. Eclipse apresenta Catalyst, uma nova lenda defensiva com notável, quase mágico, controlo sobre ferro fluido.

Vê os cristais e descobre o passado de Catalyst no primeiro trailer de Apex Legends: Eclipse. Na adolescência em Boreas, Catalyst e o seu grupo de amigos prometeram proteger Cleo, a lua de Boreas, mas o que aconteceu a seguir deixou-lhe respostas que os cristais não tinham.

Sabe mais sobre como o Catalyst se tornou determinado a trazer mudança e defender a sua casa em "Stories from the Outlands: Eclipse".

Mais detalhes para Apex Legends: Eclipse serão anunciados em breve antes do lançamento oficial da atualização a 1 de novembro para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.