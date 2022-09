Apex Legends: Evento Fight or Fright com data marcada

Hoje, a EA e a Respawn anunciaram o regresso do Apex Legends Fight ou do Fright Event, que deverá ser mais assustador do que nunca. O Evento Fight ou Fright terá lugar ao longo de quatro semanas, de 4 de outubro a 1 de novembro, e contará com quatro semanas de modos de tempo limitado rotativo e skins temáticas de Halloween.

Todos os detalhes do calendário do Fight or Fright Event estão aqui:

Shadow Royale LTM (4 de outubro a 11 de outubro) - Não seria Fight or Fright sem o regresso do Shadow Royale LTM. Pela primeira vez, caça os teus oponentes no meio do brilho do Olympus After Dark.

Gun Run LTM (11 de outubro - 18 de outubro) - Durante a segunda semana de Fight or Fright, não percas o regresso de Gun Run, com o Olympus After Dark a juntar-se à rotação com os dois mapas anteriores, incluindo Fragment East (World's Edge) e Skull Town (Kings Canyon).

Control LTM (18 de outubro - 25 de outubro) - No dia 18 de outubro, retoma o Controlo no Olympus depois de Dark, World's Edge e Storm Point.

Shadow Royale LTM (25 de outubro a 1 de novembro) - Para a última semana do evento, regressa a Shadow Royale e mostra aos skinsuits o que aprendeste ao longo de Fight or Fright

Os detalhes em torno da Venda de Combate ou Susto também podem ser encontrados abaixo:

Novas e retornadas skins Favoritas dos Fãs - Durante todo o mês, vê as novas e retornadas skins temáticas de Halloween no separador Store tab. Vê as novas skins lendárias como "Inner Demon" de Ash e "Bladed Wanderer" de Seer ou usa algumas skins lendárias para Revenant, Caustic, Octane e Wattson. Os jogadores também podem adquirir pacotes para Wraith, incluindo o pacote Voidwalker, de 4 a 11 de outubro e pacotes para Pathfinder, incluindo o pacote Memoir Noir de 11 a 18 de outubro. Além disso, estarão disponíveis descontos especiais em pacotes e pacotes Apex durante todo o evento.

Apex Legends: Hunted já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.