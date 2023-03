Apex Legends: Evento Sun Squad Collection está a chegar

Coloca a tua t-shirt e chinelos porque a EA e a Respawn estão a comemorar o verão no início de Apex Legends com o evento Sun Squad Collection que começa a 28 de março e dura até 11 de abril. O próximo evento inclui o novo modo de jogo "Heatwave", cosméticos por tempo limitado e muito mais.

Detalhes adicionais encontrados abaixo e na nova postagem do blog aqui:

Modo Hot New Game-Os jogadores vão precisar de protetor solar extra no modo "Heatwave" por tempo limitado, uma reviravolta no Battle Royale, onde ondas de calor esporádicas danificam os jogadores que estão ao ar livre. Dirige-te para dentro ou protege-te com escudos térmicos até que a onda de calor diminua, se quiseres sobreviver. Ainda consegue piorar, tenta deslizar ou usar óculos de sol para reduzir os raios nocivos do sol.

Camisas havaianas, equipamento de mergulho e mais - 24 cosméticos por tempo limitado estarão disponíveis para Ash, Mirage, Fuse e muito mais.

Ash's Unlockable - Os jogadores podem ganhar itens adicionais com a faixa de recompensas do evento e se desbloquearem todos os 24 cosméticos antes de 11 de abril, a herança "Strongest Link" de Ash será automaticamente desbloqueada.

Apex Legends: Revelry já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confire as páginas oficiais do jogo no Twitter, Instagram, YouTube ou visita www.playapex.com para obter as últimas atualizações.