Apex Legends: Kill Code - Parte 2 já foi revelado

Hoje, a Respawn Entertainment continuou a sua minissérie Apex Legends com a segunda cinematic vignette, "Kill Code: Part 2". Ao longo desta série, o mundo de Apex Legends será ainda mais explorado de maneiras novas e imersivas, aumentando as apostas no jogo com mudanças que serão sentidas muito além da próxima temporada. O público pode descascar as camadas para descobrir o lore mais profundo dentro de Apex Legends e experimentá-lo em primeira mão a partir da próxima temporada, Apex Legends: Resurrection.

Em Kill Code: Part 2, Crypto invade um fragmento descartado de Revenant para investigar algumas mudanças perturbadoras. Revenant está a perder o controle de si mesmo – mas para quem?

O novo mini-episódio apresenta Apex Legends: Resurrection, que chegará em breve para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam. Além do novo visual e habilidades mortais de Revenant, os jogadores vão lutar em novos estágios pela Mixtape em Broken Moon, e vão provar as habilidades na nova temporada ranqueada. Mais detalhes chegarão em breve com o trailer oficial de jogabilidade a 3 de agosto.