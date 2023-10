Apex Legends Kill Code: Parte 3 continua a missão Revenant

Hoje, a Respawn Entertainment lançou mais uma parte da sua minissérie Apex Legends, "Kill Code: Part 3". Ao longo do Kill Code: Parte 1 e Kill Code: Parte 2, seguimos a Loba e outras Legends na sua missão de bloquear a cabeça de Revenant, enquanto Revenant começa a mudar contra a sua própria vontade e a procurar respostas. Kill Code explorou ainda mais o mundo de Apex Legends dentro e fora do jogo este ano, abriu portas para a sua história abrangente e deu aos jogadores um vislumbre mais profundo do futuro incerto que algumas Legends enfrentam.

Em Kill Code: Parte 3, as Legends localizam a cabeça de Revenant, e juntam-se a um aliado improvável para protegê-la. Mas nenhum assalto acontece como planeado, e eles encontram-se numa batalha pela sobrevivência. Será que eles vão conseguir, ou há mais nesta trama do que eles sabem?

Apex Legends: Resurrection já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC através do EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo no Twitter, Instagram e YouTube ou visita www.playapex.com para obteres as últimas atualizações.