Apex Legends: Minissérie Kill Code termina com final que muda o jogo

Hoje, a Respawn Entertainment divulgou a emocionante conclusão da minissérie de Apex Legends, "Kill Code", com o seu último capítulo, Kill Code: Part 4. Na semana passada, em Kill Code: A Life for a Life, Loba aceitou enfrentar o seu passado para destruir a cabeça de Reventant e enfrentar o mentor, Duardo Silva. Com o final de Kill Code de hoje, a história de Apex Legends atingiu o seu último grande marco e deixa o futuro de algumas Legends mais incerto do que nunca. A lore de Apex Legends continua a expandir-se e evoluir em vários meios narrativos, desde cinemática, diálogos no jogo, banda desenhada e muito mais.

O público também pode acompanhar toda a minissérie e assistir nas Parte 1, Parte 2 e Parte 3.

Em Kill Code: Parte 4, as Legends, agora unidas nos seus objetivos, enfrentam Duardo para destruir a cabeça de Revenant de uma vez por todas.

Apex Legends: Ignite já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo X (anteriormente Twitter), Instagram e YouTube ou visite www.playapex.com para obteres as últimas atualizações.

