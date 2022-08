Apex Legends Mobile Hyperbeat Event decorre esta terça-feira

A EA e a Respawn Entertainment têm o prazer de anunciar um novo evento para a Apex Legends Mobile. O Hyperbeat Event é lançado oficialmente amanhã, dia 23 de agosto, com muitas novidades para explorar. Além da chegada da Legend Crypto, o Hyperbeat Event incluirá também uma nova divisão classificada, novos eventos, um novo Battlepass e atualizações para sistemas core. A festa começa oficialmente a 23 de agosto à 01h00 da manhã.Os fãs podem já estar familiarizados com Crypto, mas para os não iniciados, ele é um brilhante hacker e especialista em encriptação que se especializou em segredos. No cerne das suas capacidades estão os seus drones aéreos, que foram redesenhados para Apex Legends Mobile para seguir Crypto e rastrear automaticamente os inimigos próximos durante uns períodos. Estes drones espiam os seus oponentes na Arena Apex sem serem vistos a descobrir os seus segredos. Mas Crypto tem muitos segredos...Em Apex Legends Mobile, Crypto tem três habilidades-chave que incluem:1. Passiva: Neurolink - Inimigos e armadilhas detetados pela vigilância do seu drone estão marcados para o seu esquadrão, a 30 metros de alcance.2. Táctica: Vigilância Drone - Coloca um drone pilotável para vigiar o que o te rodeia. O drone deteta esquadrões inimigos e perigos no campo de batalha.3. Ultimate: Drone EMP - O teu drone desencadeia uma explosão EMP que lida com danos shield, atrasa inimigos e desativa armadilhas.Crypto também apresenta um conjunto de Legend Perks únicos, que incluem:1. Autodestruição: Drones destruídos explodem depois de 3s, abrandando e danificando inimigos apanhados na explosão.2. Utilizador Oculto: Torna-te semi-transparente ao controlar os drones.3. O teu drone revela um HP e uma armadura inimiga depois de 3s de digitalização.4. Shut Down: Your Ultimate também danifica a HP, mas não pode matar um inimigo.5. Lag Bomb: O teu drone pode lançar uma bomba EMP que abranda e faz estragos.6. Operação Salvamento: O teu drone pode recuperar itens.7. Adaptação de batalha: Utilizar o teu Finisher adiciona 100 pontos ao teu Escudo EVO.8. Reiniciar: A utilização do seu Finisher repara instantaneamente o teu drone ou reduz o arrefecimento do Ultimate em 30%.9. Interrogador: Usa o teu Finisher e revela a localização do esquadrão do teu alvo no mini mapa.O Apex Legends Mobile New Hyperbeat Event também incluirá algumas atualizações do Mapa Kings Canyon, incluindo uma nova aquisição da cidade no Teatro Pitthas, onde vais lutar através da canção de alter-toc de Rhapsody para reclamar a tua recompensa! Novos caixotes de abastecimento VIP também podem ser encontrados em todo o Kings Canyon, o que lhe permitirá recolher o teu passe VIP e ter acesso a caixas que contêm equipamento potente.Com o lançamento do Hyperbeat, a Apex Legends Mobile está a introduzir uma nova divisão classificada, bem como adicionar recompensas adicionais. Com isto, o jogo vai reiniciar o teu ranking como no início de Distortion - semelhante ao reset que ocorreu no início da temporada anterior. Além disso, novas recompensas classificadas estarão disponíveis para os escalões mais altos.Além de todos estes grandes novos conteúdos que chegam ao Apex Legends Mobile, os jogadores podem esperar uma série de melhorias, atualizações que podem ser encontradas nas notas de patch aqui.Apex Legends Mobile é um jogo estratégico de Battle Royale que apresenta uma reviravolta única na jogabilidade baseada em personagens Lendários, batalhas de esquadrão da melhor classe e combate rápido que cimentou o lugar do jogo como um dos melhores shooters do mundo, tudo num pacote móvel.