Apex Legends: Resurrection revela o novo trailer de jogabilidade

Apex Legends: Resurrection, a mais recente grande atualização do jogo de tiro free-to-play, está quase a chegar, e a EA e a Respawn revelaram um novo trailer de jogabilidade antes do lançamento a 8 de agosto.

Os jogadores podem esperar que Resurrection seja totalmente carregado com novos conteúdos, goodies e uma hipótese de chover no inferno, incluindo:

Revenant RebornUma mente despedaçada enche Revenant de ainda mais raiva, trazendo-lhe um novo visual assassino e novas habilidades mortais que lhe dão uma vantagem acentuada sobre as presas. Revenant é desbloqueado para todos os jogadores durante toda a temporada, e eles podem completar um conjunto de desafios antes que a temporada termine para desbloquear Revenant permanentemente.Novo Passive - "Assassin's Instinct": Revenant pode destacar inimigos de baixa saúde que estão por perto. Ele também pode agachar-se andar mais rápido e melhorou a sua escalada de parede.

Nova Tática - "Shadow Pounce": Revenant pode desencadear um poderoso ataque para a frente e fechar a lacuna à distância, para a sua presa.

Novo Ultimate - " Forged Shadows: Fabrica um manto de sombras endurecidas em torno de ti mesmo, Revenant pode bloquear danos e regenerar. As tuas sombras e táticas também são atualizadas em knockdowns.

Mixtape em Broken MoonA Mixtape colide com Broken Moon, e traz os modos de Mixtape favoritos dos fãs para novos locais nesta temporada. Entre em Gun Run e Team Deathmatch no The Core ou joga Control no Production Yard. As legends podem mostrar as suas habilidades à medida que a escuridão se aproxima.

Death Dynasty Collection EventIncorpora a essência da morte com o Death Dynasty Collection Event. Durante o evento, os jogadores ganham XP em dobro no Battle Royale de 8 a 15 de agosto e na Mixtape de 15 a 22 de agosto.

Resurrection Battle PassNovas skins de armas, skins de personagens, emotes e muito mais serão lançados ao lado de Resurrection a 8 de agosto.

Apex Legends: Resurrection será lançado a 8 de agosto para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confera as páginas oficiais do jogo no Twitter, Instagram e YouTube ou visita www.playapex.com para obteres as últimas atualizações.