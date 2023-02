Hoje, a EA e a Respawn Entertainment revelaram Apex Legends: Revelry com um novo trailer repleto de ação.

Esta última grande atualização para o premiado shooter herói de battle royale introduz o novo modo de Tempo Limitado Team Deathmatch, aulas remasterizadas de Legend que vão transformar a forma como as Legends jogam nos Apex Games, a espingarda de assalto energética Nemesis, novas experiências de embarque de jogadores, recompensas de login e muito mais.

Além disso, os fãs podem ouvir diretamente dos programadores da Respawn sobre toda a excitação que podem esperar da Revelry quando for lançado no dia 14 de fevereiro, com um novo vídeo dev e post de blog, todos os dias

Diário e blog de Dev: https://www.ea.com/games/apex-legends/news/revelry-dev-video-blog

Mais detalhes para Apex Legends: Revelry serão anunciados em breve antes do lançamento oficial da atualização a 14 de fevereiro para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do Twitter, Instagram, YouTube ou visita www.playapex.com para as últimas atualizações.