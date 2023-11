Apex Legends: Uprising Collection Event está a chegar

O destino das Outlands está nas mãos dos jogadores com o Apex Legends Uprising Collection Event. Começa na próxima semana a 5 de dezembro, os jogadores podem lutar num 30 v 30 Revenant Uprising LTM como uma legend ou um membro do exército de Revenant. Após a semana inicial, Revenant Uprising vai ser exclusivo para fins de semana até 2 de janeiro, onde os jogadores vão obter vários boosts e goodies enquanto jogam o evento. Além do Revenant Uprising Limited Time Mode, os jogadores podem esperar por Powerups de Jogabilidade, Cosméticos Lendários e muito mais.

Revenant Uprising Limited Time Mode - O exército de Revenant faz de tudo para lutar, desde trepar pelas paredes, subir pelo chão e a sair directamente dos pesadelos. As Legends podem ter vantagem no início, mas se uma equipa for derrotada, juntam-se à horda do simulacro. Para liderar o Exército está um jogador controlado Red Eyed Revenant, com loot de alto nível e habilidades de Legend.

Weekly Rewards Track & Limited-Time Cosmetics - Os jogadores podem usar todos os novos itens com a Uprising Rewards Track, repleta de Powerups de Jogabilidade exclusivos, como Health Item Visio e Reduced Ultimate Cooldowns para usar fora do Ranked, além de 24 cosméticos por tempo limitado.

Loba's Prestige Skin - Se os jogadores desbloquearem todos os 24 Uprising Collection Event antes de 2 de janeiro, a nova Prestige Skin "Apex Lycanthrope" de Loba, que prova que os lobos são mais mortais quando encurralados, será automaticamente desbloqueada.

Apex Legends: Ignite já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo X (anteriormente Twitter), Instagram e YouTube ou visita www.playapex.com para obteres as últimas atualizações.