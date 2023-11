Apex Legends x Post Malone e "Three Strikes" chegam a 7 de novembro

A maior parceria da história de Apex Legends começa na próxima semana. A 7 de Novembro, Post Malone une-se a Apex Legends para lançar um novo Modo de Tempo Limitado, além de cosméticos criados em parceria com o músico superstar e inspirados no seu amor pelos Games.

As legends vão abraçar o caos em "Three Strikes", um modo acelerado com com reanimações mais rápidas e invencibilidade quando derrubados. Cada esquadrão também pode respawn duas vezes, completar o seu loadout e equipamento, antes de enfrentar a eliminação. As legends podem aquecer e arriscar tudo enquanto completam os Desafios Diários para ganhar Camo Credits, depois visitam a Loja de Recompensas para obter novos cosméticos, níveis de Battle Pass e muito mais.

O novo nível de Skin "Iconic" vai estrear com skins e pacotes inspirados em Post Malone, para Octane, Wraith, Horizon e Lifeline. Aqueles que desbloquearem 20 adesivos temáticos do Evento receberão três adesivos Lendários para aumentar as suas curas e escudos.

O evento Apex Legends X Post Malone celebra um dos maiores membros da comunidade Apex Legends, então é hora das Legends se unirem, agarrar num loadout e entrarem para o centro das atenções – é a hora delas brilharem.

Apex Legends: Ignite já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC através da app da EA e Steam.