Apresentação dedicada a Splatoon 3 revelou novidades

Uma nova apresentação Splatoon 3 Direct com cerca de 30 minutos de duração mostrou em detalhe o novo capítulo da série Splatoon: Splatoon 3, disponível para a Nintendo Switch a 9 de setembro.

A apresentação revelou novos detalhes sobre os três modos principais de Splatoon 3: Turf War*1, a icónica batalha de equipa de quatro contra quatro com o objetivo de pintar a maior parcela de território; Salmon Run, o modo cooperativo no qual uma equipa de quatro defende o seu território de hordas de perigosos bosses Salmonid para reunir Golden Eggs; e um novíssimo modo de história para um jogador, "Return of the Mammalians", que coloca os jogadores na pele da personagem Agent 3 na sua luta contra os maléficos Octarians.

Além disso, os eventos multijogadores chamados Splatfests*1 estão de volta à série. O evento Splatfest World Premiere terá lugar a 27 de agosto e oferece aos utilizadores da Nintendo Switch a possibilidade de participarem neste evento global antes do lançamento do jogo, a 9 de setembro. Os jogadores que tiverem descarregado a demoe receberão um código para um período experimental gratuito de 7 dias em antecipação do evento Splatfest World Premiere*2. Tanto os novatos quanto os veteranos da série poderão demonstrar o seu apoio a um dos três temas e espalhar tinta nas novas Tricolor Battles.

Os destaques da apresentação incluem:

Jogabilidade melhorada no modo Turf War: É natural que, num local chamado Splatsville, o passatempo preferido dos locais seja participar numa Turf War. Duas equipas de quatro competem entre si durante três minutos para verem quem pinta a maior área no mapa. Foram adicionadas novas técnicas, como a Squid Surge, na qual os jogadores podem nadar parede acima num único impulso, e a Squid Roll, que permite emergir da tinta enquanto a personagem se vira. Quando uma personagem brilha ao executar esta técnica, consegue também repelir a tinta adversária.

Cenários de batalha tanto novos quanto já conhecidos: As batalhas Turf War irão decorrer numa variedade de locais exóticos. Existem cenários específicos das Splatlands como Eeltail Alley, Scorch Gorge, Mincemeat Metalworks e Undertow Spillway. Há ainda o novo Hagglefish Market, um paredão a abarrotar de vendedores de rua. Vários cenários da Greater Inkopolis também estão de volta, como o Museum d’Alfonsino, a Hammerhead Bridge e o Mahi-Mahi Resort. Os jogadores poderão contar com um total de 12 cenários no lançamento, incluindo os que foram revelados na apresentação. Mais cenários serão adicionados nas atualizações pós-lançamento*3.

O trio Deep Cut: Os Deep Cut são um popular trio que apresenta o noticiário de Splatsville Anarchy Splatcast e faculta informações sobre os cenários de batalha disponíveis, assim como outros boletins noticiosos. Pela primeira vez na série, estas atualizações podem até ser consultadas enquanto se explora a Splatsville.

Os Splatfests estão de volta: Nestes eventos, os jogadores têm três opções à escolha sobre um tema definido e têm de votar na sua escolha preferida. A equipa que representam é baseada nessa escolha e o vencedor é decidido através de batalhas disputadas num período de tempo determinado. Os Splatfests consistem de duas partes: na primeira, as três equipas competem entre si em batalhas Turf War de quatro contra quatro, ao passo que, na segunda, participarão nas novíssimas batalhas Tricolor Turf War, um novo modo em que três equipas se enfrentam ao mesmo tempo. Conseguirá a equipa que ficou em primeiro lugar defender-se nesta batalha de quatro contra dois contra dois?

Splatoon 3: Splatfest World Premiere: Os interessados em mergulhar a fundo em Splatoon 3 antes do seu lançamento a 9 de setembro poderão participar no evento Splatfest World Premiere a 27 de agosto. A partir de 18 de agosto, será possível descarregar a demo gratuita na Nintendo eShop. Os jogadores poderão escolher as equipas Team Rock, Team Paper ou Team Scissors até 27 de agosto. Determinadas partes da demo estarão disponíveis já a partir de 25 de agosto, uns dias antes do início do Splatfest às 09h00 de 27 de agosto.

As armas principais das Splatlands: Todas as armas principais dos jogos anteriores da série Splatoon estarão disponíveis em Splatoon 3 desde o início. Foram adicionadas também armas inéditas e específicas das Splatlands, como a Tri-Stringer, que se assemelha a um arco e permite disparar simultaneamente em três direções e lançar tiros carregados que congelam brevemente antes de explodirem, ou a Splatana Wiper, que envia lâminas de tinta impulsionadas pela força centrífuga gerada pelo seu movimento. Se for agitada após o seu carregamento, transformar-se-á num golpe carregado.

Armas especiais: Existem armas especiais que podem ser acionadas após ter sido pintado terreno suficiente e Splatoon 3 traz algumas armas inéditas e muito especiais, como a Tacticooler que, quando ativada, faz surgir um frigorífico com bebidas incrementadoras de estatísticas que a equipa pode tomar, ou a Wave Breaker, que desencadeia ondas sónicas em seu redor. Outra arma é a Reefslider, uma boia em forma de tubarão e propulsionada a tinta que investe sobre os inimigos e cria uma explosão de tinta. Algumas armas especiais já conhecidas da série Splatoon, como os Tenta Missiles, a Inkjet, a Ink Storm, a Ultra Stamp e a Booyah Bomb também estarão de regresso. As armas especiais são combinadas com as armas principais, para que os jogadores consigam encontrar a combinação que se adeque ao seu estilo de pintar território.

Modos de batalha: As batalhas Turf War não são os únicos tipos de confrontos das Splatlands. Nas Anarchy Battles, os jogadores competem pela melhor classificação. Existem quatro modos diferentes, os quais estão em constante rotação: Splat Zones, Tower Control, Rainmaker e Clam Blitz. O modo Anarchy Battle (Series) destina-se aos jogadores que querem enfrentar um desafio sozinhos. Em alternativa, o modo Anarchy Battle (Open) é o indicado para quando querem fazer equipa com amigos. Nas Private Battles, os jogadores podem definir os modos e outras opções ao seu agrado. Todos os modos acessíveis a partir do lobby, exceto o Anarchy Battle (Series), podem ser jogados com amigos, tornando assim possível continuar a jogar num determinado grupo após o final de uma partida. Esta é uma estreia na série. Os jogadores podem também recorrer ao modo e comunicação local para jogar com pessoas nas proximidades em diferentes modos no Shoal*4.

O maior Salmon Run de sempre: O modo Salmon Run está de regresso a Splatoon 3, requerendo que quatro jogadores unam esforços para reunir Power Eggs da horda de Salmonids que avança sobre eles. Em Splatoon 3, o modo Salmon Run pode ser jogado em qualquer altura. Os jogadores irão defrontar ferozes criaturas chamadas bosses Salmonids, incluindo o novo Slammin’ Lid e o Big Shot. Por vezes, até o Cohozuna – um King Salmonid gigante – irá aparecer. Além disso, a cada poucos meses decorrerá o Big Run, um evento no qual os Salmonids invadem a cidade onde vivem os Inklings e os Octolings.

Return of the Mammalians: O completamente novo modo de história é ideal para os jogadores se ambientarem com as batalhas e as armas, enquanto embarcam numa aventura para descobrir os segredos de Alterna, da Fuzzy Ooze e como tudo se encaixa no tema da série. Na pele da Agent 3, uma personagem que constitui a mais recente recruta do New Squidbeak Splatoon, os jogadores terão de enfrentar o exército Octariano, cujos membros estão cobertos de pelo por alguma razão. Juntamente com o seu companheiro Smallfry, os jogadores podem explorar muitos cenários, todos eles repletos de surpresas.

Funcionalidades do lobby: O lobby da Splatsville possui várias funcionalidades. Os amigos online aparecerão como hologramas 3D. Nas batalhas, é fácil juntar-se como um aliado ou como um adversário. E ao formarem equipas e jogarem entre si, os jogadores poderão ver sempre aquilo que os amigos andam a fazer num determinado momento. O lobby também inclui um Memory Player, que pode reproduzir batalhas recentes na sua totalidade, até mesmo segundo a perspetiva de outro jogador.

Personalização com o catálogo: Quando começam as batalhas, surgem no ecrã as Splashtags. Estas podem ser personalizadas com um título, um fundo e uma insígnia. Além disso, também é possível alterar o emote que uma personagem executa após vencer uma batalha. Todas estas e muito mais podem ser obtidas através do catálogo do jogo, que estará disponível na Hotlantis, uma loja que se encontra nos limites de Splatsville. Os pontos obtidos em batalha podem ser trocados por vários objetos, como equipamento sazonal e fragmentos de habilidades. Após o lançamento inicial do catálogo, serão disponibilizadas atualizações a cada três meses durante dois anos*3.

Tableturf Battle: O Tableturf Battle Dojo no terreno baldio de Splatsville é o local onde ocorrem as Tableturf Battles, batalhas de cartas de competição de um contra um, derivadas da Turf War. Os jogadores poderão pintar diferentes formas com várias cartas, carregar os seus poderes e executá-los em simultâneo num ataque especial. Existem mais de 150 cartas para colecionar no jogo.

SplatNet 3: O SplatNet 3*5 é um serviço online para o jogo Splatoon 3 dentro da aplicação Nintendo Switch Online que pode ser usado com um dispositivo móvel e contém várias funcionalidades, como consultar as estatísticas de batalha, encomendar equipamento especial no jogo a partir da SplatNet Gear Shop e muito mais. Outra nova funcionalidade é o Crusty Sean’s Wandercrust. Esta permite acompanhar a viagem do Crusty Sean através dos Inked Points obtidos durante as batalhas. O SplatNet 3 estará disponível no lançamento do jogo.

Novos amiibo: Novas figuras amiibo de Splatoon 3 estarão disponíveis (em separado) no inverno, incluindo um conjunto com um Octoling, um Inkling e o Smallfry. Se utilizados no jogo, estes amiibo irão permitir aos jogadores guardar as suas combinações de equipamento preferidas como Freshest Fits e assim facilmente trocar de indumentária. Além disso, os amiibo vêm com o seu equipamento exclusivo e é até possível tirar fotos no jogo com eles.

Atualizações pós-lançamento: Após o lançamento do jogo, será distribuído um catálogo de temporada gratuito a cada três meses durante dois anos. Novas armas serão também adicionadas aquando do lançamento de cada novo catálogo. Além disso, está prevista a inclusão dos modos X Battle e League Battle numa atualização futura. O modo X Battle é desbloqueado após ser alcançada uma classificação extremamente alta na Anarchy Battle. Já no modo League Battle, os jogadores podem competir a cada duas horas em equipas baseadas nos resultados conseguidos na Anarchy Battle. Ademais, está ainda previsto o lançamento massivo de conteúdos adicionais pagos. Mais detalhes serão partilhados futuramente.