Apresentação do EA Sports FC: O próximo capítulo do World's Game

Hoje, a Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) revelou um primeiro vislumbre do futuro interativo do futebol, com o EA SPORTS FC™ a revelar a sua nova visão, identidade e logotipo da marca. FC vai tornar-se a plataforma EA SPORTS para criar, inovar e desenvolver novas experiências de futebol, e conectar centenas de milhões de fãs através de consolas, telemóveis, online e através de produtos de esports.

Nos próximos dias, a marca EA SPORTS FC vai estrear-se em mais de 100 jogos nas maiores ligas do mundo. Os fãs de futebol vão ver a nova identidade da marca pela primeira vez através de parceiros da EA SPORTS, tais como a Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL,CONMEBOL e muitos mais. Vozes de todo o mundo do futebol global estão a juntar-se à EA SPORTS para começar uma nova era para o jogo, com centenas de ligas, equipas, marcas e atletas que vão partilhar o logotipo do EA SPORTS FC™ através das suas plataformas hoje.

"É aqui que começa a história do EA SPORTS FC. Estamos a criar algo novo sobre 30 anos de liderança e história e a criar experiências que unem a comunidade global do futebol e a levam a um futuro que dá prioridade os fãs", disse Nick Wlodyka, vice-presidente e General Manager do EA Sports FC. "O EA SPORTS FC será um símbolo para o desporto, um símbolo de inovação e mudança, e estamos com energia para mostrar aos nossos fãs mais sobre o futuro em julho."

A nova marca inspira-se diretamente no belo jogo e numa forma dominante na cultura do futebol que representa o desporto em múltiplas dimensões, triângulos. De técnicas de passe a jogadas estudadas, a forma também foi incutida no ADN das experiências de futebol da EA SPORTS durante décadas; dos ângulos isométricos das nossas primeiras experiências de 8 bits e dos polígonos triangulares que compõem cada pixel dos nossos jogos mais modernos, bem como do símbolo icónico indicador do jogador que aparece acima de cada atleta em cada partida. Podes aprender mais sobre a identidade da marca e linguagem de design, aqui.

A EA SPORTS definiu o futebol interativo durante 30 anos e construiu uma comunidade global de futebol de mais de 150 milhões em várias plataformas – uma comunidade que o EA SPORTS FC agora continuará a fazer crescer ao lado de parceiros que partilham um objetivo comum de um futuro de futebol que dê prioridade aos fãs. Construído sobre uma base de inclusão e inovação, os fãs vão experienciar uma autenticidade inigualável com acesso a mais de 19.000 jogadores totalmente licenciados, 700 equipas e 30 ligas, com o apoio de mais de 300 parceiros globais de futebol que permitirão uma maior expansão em áreas que incluem futebol feminino e de base.

Os fãs podem inscrever-se em easports.com/fc para se juntarem ao clube e serem dos primeiros a saber mais, antes das atualizações detalhadas dos produtos que chegarão em julho.