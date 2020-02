Apresentação “Sente o Poder da PlayStation” já está nas redes

A PlayStation® anunciou hoje uma nova campanha institucional sob o mote "Sente o Poder da PlayStation®". A propósito, foi divulgado um vídeo com o mesmo nome, dirigido pelo conceituado realizador Romain Gavras.

O objetivo desta campanha é reforçar o posicionamento da marca, que já conta com mais de 25 anos de experiência na produção dos mais reconhecidos e memoráveis conteúdos de entretenimento da indústria dos videojogos, oferecendo experiências cada vez mais inovadoras para todo o tipo de público.

O realizador Romain Gavras, conhecido pelo seu trabalho no coletivo Kourtrajmé e pela assinatura de videoclipes de artistas como M.I.A., Jay-Z e Justice, realizou o vídeo "Sente o Poder da PlayStation®", no qual criou um cenário único e visceral, que se tornará marcante no histórico de campanhas da PlayStation®.