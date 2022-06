Apresentação Xenoblade Chronicles 3 Direct revela novos detalhes

Numa apresentação de 25 minutos intitulada Xenoblade Chronicles 3 Direct, a Nintendo revelou novas imagens que mostram inimigos monstruosos, personalidades intrigantes e locais impressionantes deste RPG para a Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 chega à Nintendo Switch a 29 de julho, mas os fãs podem já ficar com uma antecipação dos acontecimentos que enviam o Noah, a Mio e os seus companheiros numa grande aventura. Para assistir a esta Xenoblade Chronicles 3 Direct na íntegra, visite o canal da Nintendo PT no YouTube.

O novo jogo da aclamada série de RPG, Xenoblade Chronicles 3, liga os futuros dos dois jogos principais da série Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles 3 pode também servir como ponto de partida para todos os que quiserem envolver-se num mundo vasto com personagens dinâmicas, uma narrativa cativante e um empreendimento épico.

Em Aionios, o mundo de Xenoblade Chronicles 3, as nações de Keves e Agnus opõem-se e os soldados de cada uma lutam todos os dias para protegê-las. Seis soldados oriundos de ambas as potências são incumbidos de participar numa missão especial. Conseguirão estas personagens, outrora repletas de ódio mútuo, encontrar um caminho que lhes permita viver?

Ao longo de uma história emocionante, os jogadores acompanham estes soldados para desvendarem a verdade sobre o seu mundo: um local em que cada vitória e derrota em combate representa mais uma oportunidade de mudar o curso da história e triunfar sobre um destino incerto.

Seguem-se alguns dos aspetos destacados na apresentação:

Um mundo vasto para explorar: Aionios é pautado por paisagens naturais de cortar a respiração que contrastam com o conflito deprimente que ambas as nações atravessam. Aqui, os locais que os jogadores visitam ficam gravados como marcos que podem ser selecionados e até aos quais podem viajar, tornando a travessia deste mundo gigante um pouco mais fácil. Terão a oportunidade de explorar livremente ou seguir um caminho para o destino seguinte ativando uma opção de navegação. Durante as suas explorações, os jogadores encontrarão uma variedade de marcos surreais e vida selvagem diversa. E tal como as terras que habitam, aqui as formas de vida podem ser tanto dóceis como perigosas. Algumas criaturas, como o infame Territorial Rotbart, não escondem as suas tendências ferozes.

Emprego das Arts em combate: Quando a equipa está preparada para entrar num combate, os seus membros podem empregar habilidades potentes, designadas de Arts, para tentarem alcançar a vitória. Algumas delas são capazes de desequilibrar adversários, outras infligem mais danos com base no ponto a partir do qual surge o ataque, ao passo que outras curam aliados. Ao vincularem várias Arts com impressionantes ataques em cadeia, os jogadores são capazes de provocar ainda mais danos nos inimigos. Quando se tornam mais experientes nos combates, os membros do grupo adquirem a possibilidade de aprender Master Arts e Fusion Arts que possibilitarão ataques ainda mais devastadores.

Colónias onde descansar e aceitar missões: Durante a exploração de Aionios, será capaz de escalar precipícios, subir declives arenosos, deslizar por uma tirolesa e navegar pelos mares. Mas contará também com a possibilidade de explorar o mundo ao seu próprio ritmo e descobrir colónias onde poderá fazer compras, comer algo, conhecer os habitantes e empreender missões. Estes momentos de pausa nas colónias e os lugares de descanso permitem aos jogadores ficarem a conhecer um pouco das vidas do Noah e dos seus companheiros. Recorra a materiais que apanhar para cozinhar ou fabricar gems para fortalecer diferentes habilidades. Lá poderá ainda fazer uma pausa e relaxar antes de absorver a próxima paisagem deslumbrante ou derrotar o próximo inimigo.

Classes das personagens: Cada personagem do grupo pertence a uma classe que influencia o seu modo de combate. Por exemplo, a classe "espadachim" (Swordfighter) luta como atacante versátil, mas existem muitas classes que se especializam, entre outras, em regeneração, defesa e ataque. Terá a possibilidade de alternar livremente entre a personagem que controla em combate e a sua classe poderá também ser alterada de forma a corresponder à dos seus aliados. Despender de algum tempo a aprender várias classes poderá contribuir para uma equipa polivalente.

Recrutar heróis para a equipa: A aventura em Xenoblade Chronicles 3 será protagonizada por um grupo de seis personagens principais, mas corajosos residentes de Aionios designados de "heróis" podem prestar assistência à equipa enquanto sétimo membro. Apenas um herói de cada vez poderá assumir este papel, mas os jogadores poderão alternar entre eles sempre que quiserem. E trazem para a equipa as suas próprias classes especiais, como Guardian Commander, Incursor e War Medic. Os membros do grupo podem até assumir qualquer uma das classes de heróis quando se tornam aliados. Recrutando mais heróis, os jogadores aumentarão a combinação de classes e Arts no seu grupo, ampliando assim o seu leque de opções estratégicas.

Ouroboros: Unindo-se em combate através de uma ação chamada Interlinking, duas personagens do grupo podem fundir-se para darem origem a uma forma potente: o Ouroboros. Ganhar pontos nos combates tornará o já poderoso Ouroboros ainda mais potente. Os Ouroboros também podem participar em ataques em cadeia com o resto da equipa e arrasar no campo de batalha com as devastadoras Ouroboros Arts.

Conteúdos do Expansion Pass: Expanda as suas aventuras em Xenoblade Chronicles 3 com um Expansion Pass pago. Desde o lançamento do jogo até ao final de 2023 terá a possibilidade de adquirir conteúdos adicionais que serão lançados em quatro partes** para melhorarem as suas aventuras no mundo de Aionios. Os conteúdos incluirão objetos úteis, novas roupas e cores alternativas, Challenge Battles, missões, personagens Hero e, finalmente, um novo cenário para a história. O Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass fica hoje disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop por €29,99.

Utilização de amiibo: Xenoblade Chronicles 3 é compatível com acessórios amiibo. Se usar no jogo qualquer um dos amiibo compatíveis poderá obter objetos úteis para a aventura em Aionios. Com o amiibo do Shulk, a espada de uma personagem aparecerá como a Monado, a icónica arma do primeiro Xenoblade Chronicles, quando usar a classe Swordfighter do Noah.

Xenoblade Chronicles 3 chega às lojas e à Nintendo eShop da Nintendo Switch no dia 29 de julho. Todos os que quiserem iniciar a sua aventura assim que o jogo estiver disponível podem já fazer a pré-aquisição.

Além disso, uma edição de colecionador, que inclui uma capa ilustrada por Masatsugu Saito, um livro de mais de 250 páginas com ilustrações conceptuais a cores e uma caixa metálica para o cartão de jogo, estará disponível exclusivamente na My Nintendo Store. A Xenoblade Chronicles 3 Collector’s Edition ficará disponível para pré-aquisição em finais de julho.