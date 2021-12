Apresentada a Edição Ultimate de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales num trailer

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou ontem, dia 6 de dezembro, através de um fantástico trailer disponível no canal de Youtube da PlayStation®, que o título Marvel’s Spider-Man: Miles Morales dos estúdios Insomniac Games, disponível em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 apresenta uma Edição Ultimate exclusiva para a PlayStation®5. Foi ainda anunciada a chegada de dois novos fatos inspirados no filme Spider-Man: Sem Volta a Casa, com estreia a 16 de dezembro nos cinemas portugueses.

No trailer pode assistir-se a imagens da versão remasterizada do título Marvel’s Spider-Man, onde Peter Parker e Miles Morales falam sobre a dificuldade de ser o Spider-Man enquanto enfrentam alguns dos vilões principais dos jogos Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Esta Edição Ultimate inclui a versão remasterizada do jogo original e da história de Marvel’s Spider-Man, os capítulos DLC de Marvel’s Spider-Man: A Cidade que Nunca Dorme e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, onde os jogadores terão a oportunidade de viver a ascensão do Miles Morales à medida que o novo herói entra em ação, aprende a dominar os seus novos e incríveis poderes e se torna um Spider-Man ao seu próprio estilo.

De recordar que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales está disponível em exclusivo à PlayStation®4 e à PlayStation®5. O jogo conta com uma Edição Standard que está disponível por 59,99€ (PVP estimado) para ambas as consolas e com uma Edição Ultimate, que está disponível apenas para a PlayStation®5, por 79,99€ (PVP estimado). Ambas as Edições estão disponíveis, tanto em formato físico, nas lojas habituais, como em formato digital na PlayStation®Store.