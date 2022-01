Apresentada nova geração de VR para a PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresenta a nova geração do sistema de realidade virtual para a consola PlayStation®5, denominado oficialmente de PlayStation®VR2, e o novo comando PlayStation®VR2 Sense. Foi ainda revelado o novo Horizon Call of the Mountain, criado especificamente para tirar o máximo partido da nova geração de realidade virtual da PlayStation®.

PlayStation®VR2 irá elevar a experiência de jogo em realidade virtual, permitindo uma maior sensação de presença e que os jogadores escapem para mundos de jogo como nunca antes experienciado. Com o headset colocado e com os comandos na mão, os jogadores irão sentir uma diversidade de sensações graças à criatividade dos mundos de jogo que estão a ser atualmente desenvolvidos, e à tecnologia de ponta incorporada no hardware.

Criado tendo como base as inovações da PlayStation®5, o PlayStation®VR2 acrescenta uma experiência de realidade virtual à nova geração de consolas, com visuais de alta fidelidade, novas funcionalidades sensoriais e rastreio melhorado, numa configuração simplificada de um cabo único.

Para uma experiência visual de alta fidelidade, o PlayStation®VR2 oferece visuais em 4K HDR, campo de visão de 110 graus e renderização otimizada, num ecrã OLED, onde os jogadores poderão esperar uma resolução de 2000x2040 por olho e taxas de fotogramas suaves de 90/120Hz. Com rastreio de dentro para fora, o headset do PlayStation®VR2 rastreia o jogador e o comando através de câmaras integradas incorporadas nos auscultadores VR, onde os movimentos e a direção do olhar são refletidos, não sendo necessária uma câmara externa.

De realçar a tecnologia do PlayStation®VR2 Sense, que combina o rastreio do movimento dos olhos, o feedback do headset, o áudio 3D e o inovador comando PlayStation®VR2 Sense para criar uma sensação incrível de profunda imersão. Com a nova funcionalidade sensorial do feeback do headset, criado por um único motor incorporado com vibrações que adicionam um elemento táctil inteligente, as sensações das ações do jogador no jogo são amplificadas, aproximando os jogadores da experiência de gameplay.

O Tempest 3D Audio Tech da consola de nova geração permite que os sons no ambiente do jogador ganhem vida, aumentando o nível de imersão de jogo. Ainda, o PlayStation®VR2 deteta o movimento dos olhos do jogador, permitindo que, com um simples olhar numa direção específica, o jogador interaja de forma mais intuitiva e realista, originando uma resposta emocional elevada e uma expressão otimizada que proporciona um novo nível de realismo nos jogos.

Novo Horizon Call of the Mountain



A SIE revelou ainda, através do Blog Oficial da PlayStation®, o novo Horizon Call of the Mountain que está a ser desenvolvido especificamente para PlayStation®VR2, pelos estúdios Guerrilla e Firesprite, e que irá permitir uma exploração mais aprofundada do mundo de Horizon. Vê aqui o trailer.

Esta experiência única foi projetada para impulsionar a tecnologia de hardware, inovação e gameplay, com impressionantes visuais, onde os novos comandos PlayStation®VR2 Sense dão um novo significado à imersão total no mundo de Horizon e onde, através dos olhos de uma nova personagem, o jogador poderá conhecer Aloy e outras caras familiares deste mundo, bem como novas personagens.