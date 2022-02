Apresentado novo vídeo de Gran Turismo®7: Do Virtual para o Real

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje um incrível vídeo, que já está disponível no canal de YouTube da PlayStation® Portugal, que compara a experiência de condução numa pista real com o que será possível desfrutar no aguardado título Gran Turismo®7 dos estúdios Polyphony Digital. Com data de lançamento no próximo dia 4 de março, em exclusivo para a PlayStation®4 e PlayStation®5, o Gran Turismo®7 já está disponível para reserva na PlayStation®Store e nas lojas habituais.

Neste vídeo é possível ver uma volta completa ao circuito Willow Springs International Raceway, com imagem simultânea do interior do carro, no circuito real, e a sua recriação no Gran Turismo®7, bem como constatar semelhanças nos elementos gráficos e os tempos de volta idênticos em ambas as voltas, no mais antigo circuito dos Estados Unidos da América.

Foi ainda publicado um segundo vídeo onde o piloto profissional Dai Yoshihara, ao volante de um Tesla Model 3 Performance da Evasive Motorsports preparado para corridas, explica como enfrentar uma das pistas mais rápidas e desafiantes dos Estados Unidos da América, referindo a modificação ideal do veículo e outros detalhes que só um piloto experiente saberia. Paralelamente, um criador de conteúdos e fã de longa data de Gran Turismo™, Steve Brown, também conhecido como Super GT, na perspetiva digital e com um Tesla Model S modificado, apresenta a sua experiência no Gran Turismo®7.

De relembrar que o simulador de física automóvel de Gran Turismo®7, que já conta com 25 anos de história, inclui informações de fabricantes, especialistas e pilotos que ajudam a melhorar as sensações de condução. Desta forma, e usando as capacidades dos gatilhos adaptativos e das vibrações hápticas do comando sem fios DualSense™, foi possível aumentar o nível de imersão na consola PS5™. Através dos gatilhos adaptativos, o jogador sentirá os pneus a bloquear durante a travagem em forma de vibrações nas pontas dos dedos. Foi ainda explorado o áudio 3D que, na consola PS5™, expressa a posição de vários sons e movimentos num espaço 3D e, tal como na vida real, o áudio 3D irá procurar perceber a origem do som, usando uma tecnologia que recria sensações.

Poderás expandir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 para a PlayStation®4 e PlayStation®5, a partir de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€) e para a PlayStation®5 (79,99€) ou com a Edição 25º Aniversário (99,99€).