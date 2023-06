Aqui estão os finalistas da 8ª Edição dos Prémios PlayStation Talents Portugal

A PlayStation® Portugal anuncia que na próxima quarta-feira, dia 14 de junho pelas 18h30, irão ser revelados os vencedores da 8ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal. A transmissão, no canal Twitch da RTP Arena, será apresentada pelo Gonçalo Louro, e contará com a presença do Ricardo Correia, Coordenador do Programa PlayStation Talents em Portugal, e Rui Parreira, jornalista do SapoTek e YouTuber no canal Split-Screen.

Relembramos os 11 finalistas que estão na corrida pelo título de Melhor Jogo de 2022 na 8ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal:

1. Grandma’s Recipes (Butter Games Studio): um jogo acolhedor passado no Bombarral onde procuramos as páginas perdidas das receitas de culinária da avó do protagonista;

2. Lousã (Rio Studios): um jogo de exploração narrativo onde caminhamos pelo Lousã e criamos um laço emocional com o nosso pai;

3. Juunishi Zodiacs (Joana Aleixo): uma visual novel com combate por turnos e uma temática sobrenatural;

4. Cogito Ergo Sum (Miguel Soromenho Pereira): um projecto de puzzle tridimensional desenvolvido na plataforma Dreams;

5. Kapukuri (Ghostly Cats Studio): um jogo de puzzles tridimensional onde temos de utilizar a cooperação de dois membros da tribo Kapukuri para avanaçar em cada nível;

6. Have We met? (Maria Beatriz Barreiro): uma visual novel de investigação e mistério;

7. Cadaval: From Grape to Wine (Bino Studios): um jogo acolhedor de agricultura sobre a vinha na região do Cadaval;

8. Mind your Mind (MoonX Studio): um jogo puzzle tridimensional;

9. Bracara Augusta: Shadow of the Past (Marema Studios): um jogo de aventura bidimensional em pixel art com exploração das ruínas romanas de Bracara Augusta;

10.Entrudo (Twinkle Frog): um jogo de aventura passado na Aldeia da Pena, em Coimbra, onde exploramos as tradições do Carnaval com mini-jogos rítmicos;

11.Diana’s Lyre (ExplodeToad Studio): um jogo de aventura e puzzle bidimensional onde procurarmos a lira de Diana, em Évora

De lembrar que o projeto vencedor do Prémio PlayStation®Talents 2022 para o Melhor Jogo irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation® Ibéria através de:

10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo;

A publicação do jogo na PlayStation Network;

Acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation;

Uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation® avaliada em 50.000€;

Espaço físico em Lisboa para trabalhar no projeto durante 10 meses;

De salientar que os Prémios PlayStation®Talents arrancaram em Portugal em 2015 e, desde então, já contaram com a participação de mais de 380 projetos. De realçar também que, na primeira edição, o jogo vencedor foi o altamente aclamado pela crítica nacional e internacional Strikers Edge, do estúdio Fun Punch Games. Este frenético jogo de combate à distância onde os jogadores lutam com guerreiros antigos e poderes especiais foi lançado em janeiro do ano passado. As cinco edições seguintes foram ganhas pela experiência musical para o PlayStation®VR, VRock, pela aventura épica do pequeno San, em Out of Line, pelo jogo de combate de veículos situado num ambiente pós-apocalíptico de ficção científica, KEO, pela experiência narrativa na primeira pessoa sobre a temática da doença de Alzheimer, Back Then, pelo título de terror onde até os nossos sons no mundo real influenciam o que se passa dentro do mundo do jogo, Evil Below e pelo jogo de aventura narrativo Sophia and the Girl from the Past. Três destes jogos estão atualmente em desenvolvimento.

Na 8ª edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, os prémios estão divididos da seguinte forma:

Categoria Principal

Prémio PlayStation®Talents para Melhor jogo;

Categorias Secundárias

Prémio PlayStation®Talents para Jogo Mais Inovador;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Arte;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation®;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo Infantil;

Prémio PlayStation®Talents da Imprensa;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo de Competição Online;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Narrativa;

Categorias Especiais

Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good: o Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good, atribuído em parceria com o evento criado e organizado pelo IADE, destina-se ao jogo finalista que melhor incorpore temáticas de responsabilidade social no seu conceito, e que contribua para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo;

Para mais informações visitar http://premiosplaystation.com.