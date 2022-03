Aqui estão os jogos do mês de abril no PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais os jogos do mês de abril de 2022 no PlayStation®Plus que estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 5 de abril e até ao dia 2 de maio de 2022: Hood: Outlaws & Legends para a PlayStation®5 e PlayStation®4, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated para a PlayStation®4 e Slay the Spire para a PlayStation®4.

Em Hood: Outlaws & Legends para a PlayStation®5 e PlayStation®4, rebeldes e insurgentes lutam para conquistar o seu lugar entre as lendas, sob o jugo de um governo tirânico fora de controlo. Para ganhar influência entre o povo oprimido, gangues rivais competem em assaltos ousados para atingir o ponto fraco dos ricos. Herói do povo ou bandido sempre em busca de ouro, só os melhores escaparão com uma fortuna. Duas equipas de 4 jogadores competem para executar o assalto perfeito, em ambientes medievais patrulhados por guardas letais controlados pelo computador. Com as habilidades únicas e místicas de cada personagem, rouba tesouros discretamente e sem que te vejam ou domina os combates brutais e caóticos.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated para a PlayStation®4 marca o regresso de um clássico de culto, recriado em todo o seu esplendor "spongetástico". Joga com SpongeBob, Patrick e Sandy e mostra ao Plankton que o crime compensa ainda menos do que trabalhar para Mr. Krabs. O jogador irá salvar Bikini Bottom de um monte de robôs descontrolados com as suas poderosas bolhas, fazer saltos bungee de cuecas e poderá ainda juntar forças no novo modo multijogador.

Slay the Spire para a PlayStation®4, a Humble Games deu um estilo rogue aos jogos de cartas para criar a melhor experiência possível para um jogador na construção de baralhos. Cria um baralho singular, encontra criaturas bizarras e descobre relíquias com poderes incalculáveis em Slay the Spire!

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anuncia ainda que, em abril, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Twogether: Project Indigos – Capítulo 1, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Twogether: Project Indigos – Capítulo 1 para a PlayStation®4, e compatível com a PlayStation®5, é uma aventura de quebra-cabeça em terceira pessoa para um jogador. Situado nas assustadoras instalações da Hexacells, Twogether apresentará quebra-cabeças originais que só serão solucionáveis ??em colaboração. O jogo fará com que os jogadores examinem, avaliem e ajam de acordo com os elementos do seu entorno e os poderes dos dois protagonistas, como se estivessem para escapar de uma sombria Sala de Fuga. Rafi tem o poder de telecinese e Sam pode usar o teletransporte. Juntos, eles devem colaborar para resolver vários desafios dentro da Hexacells para que possam escapar. Eles formarão uma amizade poderosa ao longo do caminho que os tornará uma equipa implacável.

De recordar que a comunidade PlayStation®Plus já atingiu os 46,3 milhões de utilizadores em todo o mundo e que, ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4. Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Days Gone, God of War, Uncharted 4: O Fim de um Ladrão e muito mais. Estes jogos fazem parte da Coleção PlayStation®Plus, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro de 2020.