Arcane: IOT Games anuncia banda sonora oficial

A Riot Games anunciou a banda sonora do Arcane, a sua primeira série animada, em conjunto com a Netflix, que é baseada no League of Legends.

Com a estreia do Arcane no próximo dia 7 de novembro, a Riot Games juntou um grupo incrível de músicos para construírem a banda sonora oficial da série. A faixa principal da banda sonora é intitulada Enemy, feita em colaboração com os Imagine Dragons, e aparecerá no Episódio 5.

A banda sonora sairá, na sua totalidade, dia 20 de novembro e conta com um vasto leque de artistas e géneros por todas as 11 faixas. As músicas serão lançadas em 3 grupos que irão coincidir com o lançamento esporádico dos Atos da série Arcane.

Estes são os artistas que fazem parte da banda sonora e respetivas músicas:

6 de novembro

Playground - feat. Bea Miller

Our Love - feat. Curtis Harding, Jazmine Sullivan

Goodbye - feat. Ramsey

13 de novembro

Dirty Little Animals - feat. Bones UK

Enemy - feat. Imagine Dragons & JID

Guns For Hire - feat. Woodkid

20 de novembro

Misfit Toys - feat. Pusha T, Mako

Dynasties and Dystopia - feat. Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy

Snakes - feat. Pvris, Miyavi

When Everything Went Wrong - feat. Fantastic Negrito

What Could Have Been - Sting ft. Ray Chen