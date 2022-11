Argentina é a primeira semifinalista do Mundial de streamers

A Argentina é a primeira seleção a apurar-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol de streamers, competição que junta criadores de conteúdos de seis países (Portugal, Espanha, Colômbia, França e México são os outros participantes) e que se disputa durante este fim de semana no Estádio Benito Villamarín, recinto do Betis de Sevilha.

Embalada pelo triunfo sobre o México no jogo inaugural, a Argentina voltou a entrar forte no seu segundo e último jogo deste sábado, batendo a congénere da Colômbia por um curto 1-0, que chegou perfeitamente para assegurar o objetivo principal desta formação. O único golo da partida foi apontado por Coker.

Com este resultado, a Argentina garantiu também, desde já, o primeiro lugar no Grupo B, com seis pontos. Colômbia e México disputam agora o segundo lugar, o último de acesso para as meias-finais da prova.



Argentinos esperam agora para saber qual o segundo classificado do Grupo A, onde está inserido Portugal, para saber que adversário defrontará na luta por um lugar na final.