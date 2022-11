Argentina e Espanha estreiam-se com goleadas no Mundial de streamers

Espanha e Argentina estrearam-se, ambas, com goleadas nos Grupos A e B, respetivamente, do Campeonato do Mundo de streamers, a primeira edição de sempre da competição que está a decorrer em Sevilha, Espanha.

Apoiadas pelo público espanhol presente nas bancadas do Benito Villamarín, Argentina e México abriram as hostilidades para aquele que seria um início de tarde com um excelente ambiente de festa. Ainda assim, apesar da igualdade fora das quatro linhas, a Argentina rapidamente demonstrou a sua superioridade assim que a bola começou a rolar.

Fruto de uma entrada forte, os argentinos iam para o intervalo com um claro 3-0 no marcador, totalmente merecedor tendo em conta a supremacia demonstrada em campo. A verdade é que, apesar de a vantagem ser confortável, a seleção albiceleste continuou à procura de mais e acabou mesmo por aumentar a diferença no placard para cinco golos (5-0).

O resultado coloca, para já, a Argentina na liderança isolada do Grupo B, onde somente a Colômbia ainda não jogou.



Duelo ibérico 'incendiou' o Benito Villamarín

Mais tarde, foi a vez de o duelo ibérico entre Portugal e Espanha 'incendiar' as bancadas do Benito Villamarín, com os espanhóis a golearem fora... mas também dentro de campo. A entrada dos jogadores da 'Roja' foi de tal forma convincente que logo na sequência da saída de Portugal a meio-campo conseguiu criar logo o primeiro burburinho no estádio - era o prenúncio de algo que viria a acontecer mais à frente. Claramente superiores nos primeiros 45 minutos, os espanhóis foram para o descanso com um... 6-0 no marcador, que não deixava dúvidas a ninguém.

Apesar de mais equilibrado, o segundo tempo continuou a ter superioridade espanhola. E, entre os olés que vinham da bancada já desde a primeira parte, eis que surgiu mais um golo contra Portugal, fechando o placard nuns esclarecedores 7-0.

Assim, Espanha lidera de forma isolada o Grupo A, enquanto que a França, a outra seleção de streamers que fazem do grupo de Portugal, ainda espera para somar os primeiros minutos em campo e mostrar se pode lutar com Portugal pelo apuramento para as meias-finais da competição.



De recordar que são 23 os streamers que estão a representar Portugal no torneio: OficialPiii (capitão), Songoo, Possessivo, PedroTim23, Nuno Moura, MPStreet, MoveMind, Miguel Alves, Adzonn, Canal Cromo, D4rkFrame, Gonçalo Froes, Bruno Ferreira, Diogo Esteves, Diogo Inácio, PsycoMike, Migueis, Jamie Drake, GarciaP, Diogo Costa, Denzel, Daizer e DieguitoPotter.





A)2. Portugal, 0 pontos (1 jogo)3. França, 0 pontos (0 jogos)B)2. México, 0 pontos (1 jogo)3. Colômbia, 0 pontos (0 jogos)