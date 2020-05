Arkane Studios comemora 20º aniversário

Apesar de ter feito 20 anos em outubro do ano passado, a Arkane Studios só agora está a comemorar as 20 primaveras. Para assinalar as duas décadas de vida, o estúdio francês está a oferecer o primeiro videojogo que desenvolveu: Arx Fatalis.

Para aderirem à festa e redimirem o jogo tem de visitar a página Arkane 20 até às 15 horas do dia 31 de maio. Depois é preciso carregar em "Junte-se aos Arkane Outsiders", criar ou entrar na vossa conta na Bethesda.net, clicar na caixa de marcação para receber notificações por e-mail e apertar em "Junte-se". Feito isto é só abrir o inicializador Bethesda.net e começar a jogar o RPG.

Para além do jogo é ainda oferecido livro de arte digital The Art of Arkane, que estará disponível na secção "Códigos de produto" do histórico de transações.

As celebrações vão estender-se também a transmissões na Twitch, no canal da Bethesda, de jogos da empresa e ainda a sessões de perguntas e respostas, entre outras iniciativas, no grupo no Discord dos Arkane Outsiders (às 16 horas do dia 11 de junho) e ainda no Reddit (às 16 horas do dia 2 de junho).

O estúdio que já desenvolveu jogos como Dishonored, Dishonored 2 ou Prey está atualmente a trabalhar em Deathloop.

Autor: Filipe Silva