Armando Vale lidera Seleção Nacional de Futebol Virtual até 2021

Armando Vale vai continuar a liderar os destinos da Seleção de Futebol Virtual até 2021, com o objetivo de preparar as duas grandes competições internacionais organizadas pela FIFA e UEFA. O técnico nacional tem também pela frente o desafio do desenvolvimento da modalidade no FIFA 21 e no PES 2021. Os dois maiores simuladores de futebol virtual são apostas da FPF eSports para a nova época.

O primeiro momento de preparação da SN de Futebol Virtual nesta nova temporada será no final de outubro com um estágio na Cidade do Futebol para a Seleção de FIFA e um inédito Portugal Challenge, disputado online em FIFA e PES.





Armando Vale esteve à conversa com o nosso jornal, numa entrevista que pode ver em baixo.