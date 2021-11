Arranca a Fase 1 da iniciativa Conquista o Trono da PlayStation

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o início da Fase 1 da iniciativa Conquista o Trono que tem como objetivo mobilizar os jogadores PlayStation® de todo o mundo a atingir objetivos comuns com as suas horas de jogo na PS4™ e na PS5™ e com os troféus conquistados, para desbloquearem recompensas exclusivas, num evento de celebração com a temática do xadrez.

Com o arranque da primeira fase da iniciativa Conquista o Trono, os jogadores têm que atingir a meta de 25 milhões de pontos para Passar o Muro Exterior, e obter como recompensa dois avatares PSN exclusivos. Ao atingir esta meta, começa automaticamente a Fase 2: Conquistar a Câmara Interior.

Trabalha em conjunto com outros jogadores para derrotar um rei inimigo. Podes ajudar a comunidade PlayStation® a acumular pontos ao jogar qualquer jogo PS4™ ou PS5™ à escolha, sozinho ou com amigos, ao usar a funcionalidade de partilha através do botão Share ou ao obter troféus durante o jogo. As inscrições* continuam abertas aqui, até ao término da Fase 2.