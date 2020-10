Arranca a fase final dos FIA Gran Turismo Championships 2020

A Sony Computer Entertainment e a Polyphony Digital anunciaram novidades sobre a fase final dos FIA Gran Turismo Championships 2020, o campeonato oficial certificado pela FIA com Gran Turismo® Sport, o título de condução criado em exclusivo para a PlayStation®4 (PS4™).

Na Nations Cup, campeonato no qual os pilotos representam o seu país, o vencedor desta temporada será apurado de forma online com uma série de finais regionais, que acontecerão em novembro em três regiões: Europa/ Médio Oriente/ África, as Américas e Ásia/ Oceânica, e uma grande final mundial que decorrerá no mês de dezembro.

Já foram revelados os primeiros finalistas de cada uma destas regionais, onde se destaca a presença de um piloto português: Carlos Salazar (PSN ID: pcm_stj). Consulta aqui o resto dos pilotos classificados para as finais regionais.

Por outro lado, a Manufacturer Series, campeonato onde os pilotos fazem parte de uma equipa internacional e competem com o fabricante escolhido, também contará com uma final mundial online.

Nations Cup – Fase Extra

Todos os jogadores de Gran Turismo® Sport terão, no entanto, uma oportunidade de entrar nas finais regionais. Isto porque desde ontem, dia 15 de outubro, e até ao próximo dia 25, está disponível um evento especial dentro do jogo, onde os melhores pilotos de cada região se irão juntar aos restantes classificados para participar na fase final. Qualquer jogador pode aceder a este evento de contrarrelógio dentro do Modo "Sport" e tentar depois obter tempos à altura dos critérios de seleção desta Fase Extra no Suzuka Circuit com o veículo elegível Red Bull X2019 Competition.

Todas as fases destas finais regionais e mundiais poderão ser acompanhadas em direto através do canal oficial de YouTube do Gran Turismo e na secção "Gran Turismo LIVE". Como nas temporadas anteriores, os vencedores finais do campeonato serão homenageados na Gala Anual de Entrega de Prémios da FIA no mês de dezembro, juntamente com as restantes estrelas do mundo dos desportos motorizados.