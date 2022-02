Arranca hoje na PlayStation Store a campanha Sucessos no Japão

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha Sucessos no Japão arranca hoje na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão, até ao próximo dia 9 de março, adquirir grandes jogos com descontos únicos. Bloodborne™, MONSTER HUNTER: WORLD™, SCARLET NEXUS PS4 & PS5 e NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER são alguns dos títulos em destaque.

Bloodborne™, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store a 19,99€, passa a custar, com esta promoção, 9,99€, representando um desconto de 50% face ao seu preço original. De referir que os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation®Plus poderão usufruir de um desconto adicional de 10%. Aqui, enfrenta os medos na cidade decadente de Yharnam, um local esquecido e assolado por uma doença terrível e insaciável, e explora os seus recantos mais sombrios, luta pela tua vida com lâminas e armas de fogo e descobre segredos capazes de gelar o sangue.

Os jogadores também terão a oportunidade de desfrutar MONSTER HUNTER: WORLD™, entrar na pele de um caçador e matar monstros ferozes num ecossistema repleto de vida, onde poderão usar o ambiente e os seus variados habitantes para ganhar vantagem. Neste jogo é ainda possível caçar sozinho ou em modo cooperativo com até três jogadores, e usar os materiais recolhidos dos inimigos caídos para criar novos equipamentos. Desfruta deste título por um preço único de 14,99€ (antes 19,99€).

Terão ainda oportunidade de obter SCARLET NEXUS PS4 & PS5 por apenas 23,59€, a partir de hoje, disponível na PlayStation®Store com um desconto de 58% (antes custava 69,99€). Neste jogo entra na pele de Yuito Sumeragi, um novo recruta OSF que pretende tornar-se um psicónico de elite como aquele que o salvou em criança. Tendo o teu talento em psicocinese como arma, explora a cidade futurista de New Himuka e descobre os mistérios de um futuro Brain Punk onde a tecnologia e as capacidades psíquicas se combinam em SCARLET NEXUS.

Ainda, com a chegada da campanha Sucessos no Japão chega NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER que, ao invés do seu preço habitual de 69,99€, pode ser adquirido, até ao próximo dia 9 de março, por apenas 6,99€, o que representa 90% de desconto. Naruto está de volta com esta experiência de jogo que permite aos jogadores formarem uma equipa de quatro membros e combaterem com outras equipas online. Construído de raiz num estilo gráfico completamente novo, em SHUNOBI STRIKER, lidera a tua equipa, combate online e descobre quem são os melhores ninjas.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Bloodborne™: 9,99€ (Antes 19,99€) – 50% de desconto + 10% de desconto adicional para subscritores do serviço PlayStation®Plus

DEEEER Simulator: Um Jogo de Veado Corriqueiro do Cotidiano: 13,59€ (Antes 16,99€) – 20% de desconto

Dragon Ball FIGHTERZ - FighterZ Edition: 14,99€ (Antes 99,99€) – 85% de desconto

DRAGON BALL Z: KAKAROT: 23,09€ (Antes 69,99€) – 67% de desconto

FINAL FANTASY® X/X-2 HD REMASTER: 14,99€ (Antes 29,99€) – 50% de desconto. Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation®Now

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven: 9,79€ (Antes 69,99€) – 86% de desconto

Legend of Mana: 20,99€ (Antes 29,99€) – 30% de desconto

MONSTER HUNTER: WORLD™: 14,99€ (Antes 19,99€) – 25% de desconto

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER: 6,99€ (Antes 69,99€) – 90% de desconto

NEO: The World Ends with You: 29,99€ (Antes 59,99€) – 50% de desconto

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition: 19,99€ (Antes 39,99€) – 50% de desconto

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4: 19,59€ (Antes 69,99€) – 72% de desconto

Persona 5 Royal Ultimate Edition: 49,99€ (Antes 99,99€) – 50% de desconto

SCARLET NEXUS PS4 & PS5: 29,39€ (Antes 69,99€) – 58% de desconto

Shadow of the Colossus™: 19,99€ (Antes 39,99€) – 50% de desconto

Soulcalibur VI: 9,79€ (Antes 69,99€) – 86% de desconto

SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris: 27,99€ (Antes 69,99€) – 60% de desconto

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution: 15,99€ (Antes 39,99€) – 60% de desconto