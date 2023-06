Arrancam as eLiga Portugal Finals

Acabou a espera! Chegaram as eLiga Portugal Finals! Após toda uma temporada, em que se discutiu o acesso à fase decisiva, eis que chega o fim de semana em que os oito apurados disputarão, entre si, o título de Campeão da eLiga Portugal! FC Paços Ferreira DJE, SC Braga EGN, Rio Ave FC, FC Arouca by Quest, Estoril Praia 22 eSports, Benfica Teleperformance, eFCPorto SoccerSoul e CD Santa Clara, quem levará o troféu de 2022-23 para casa?

As eLiga Portugal Finals arrancam pelas 14H00, com o FC Paços Ferreira DJE – CD Santa Clara. De seguida FC Arouca by Quest e Estoril Praia 22 eSports medem forças, pelas 15H30, com os vencedores de cada jogo a marcarem encontro para a primeira meia-final. De seguida, passamos para o lado oposto do emparelhamento, com Rio Ave FC e Benfica Teleperformance a pegar nos comandos para o terceiro duelo do dia, com SC Braga EGN e eFCPorto SoccerSoul a definirem, entre si, o quarto e último semi-finalista.

As meias-finais e a grande "eFinal" terão lugar no domingo, com início também pelas 14H00. Importa ainda informar que cada eliminatória se decide à melhor de três jogos, que é o mesmo que dizer que quem vencer duas partidas qualifica-se.

Esperam-se, portanto, emoções fortes no Valadares Teatro Municipal de Caminha, que abre as portas gratuitamente aos adeptos, para assistirem às grandes decisões da melhor competição de Futebol Virtual de Portugal! Quem não se deslocar até ao local poderá acompanhar em direto na Twitch da RTP Arena e ficar a par de todas as evoluções da prova no site da eLiga Portugal!