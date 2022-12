Arrancou a campanha Promoções de Natal da PlayStation

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia a chegada da campanha Promoções de Natal da PlayStation® aos pontos de venda habituais, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de ofertas imperdíveis em jogos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 a partir de hoje, dia 14 de dezembro, e até ao próximo dia 28.

Entre as ofertas disponíveis destaque para o incrível Horizon Forbidden West™, cujas edições custam todas menos 30€, o que significa que os jogadores o poderão adquirir com um desconto único, já que a sua versão para a PlayStation®5 custa agora apenas 49,99€ em vez de 79,99€, e a sua versão para a PlayStation®4 apenas 39,99€ em vez de 69,99€. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de se juntarem à Aloy na sua aventura pelo Forbidden West, uma fronteira tão perigosa quanto majestosa que oculta novas e misteriosas ameaças.

Outro título que passa a estar disponível por menos 30€ em todas as suas edições também é o recém-lançado Gran Turismo™ 7, que tal como o Horizon Forbidden West™, tem agora a sua versão para a PlayStation®5 disponível por apenas 49,99€ (antes 79,99€) e a sua versão para a PlayStation®4 disponível por apenas 39,99€ (antes 69,99€). O Gran Turismo™ 7 junta as melhores funcionalidades de sempre do Verdadeiro Simulador de Condução. Aqui, quer sejam um piloto competitivo ou casual, um colecionador, um amante da afinação, um designer ou um fotógrafo, os jogadores terão a oportunidade de conquistarem o seu lugar com uma impressionante série de modos de jogo incluindo Campanha GT, Arcada e Escola de Condução.

Para além disto, a partir de hoje, e até ao próximo dia 28 de dezembro, existe uma seleção de títulos para a PlayStation®5 disponível nos pontos de venda habituais desde 19,99€. É o caso, por exemplo, do UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões (disponível por um PVP estimado de 19,99€ em vez de 49,99€); Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte (agora com um PVP estimado de 39,99€ em vez dos habituais 79,99€); Ghost of Tsushima Director’s Cut (agora a um PVP estimado de 39,99€ em vez de 79,99€) e Death Stranding Director’s Cut (agora disponível por um PVP estimado de 19,99€ em vez de 49,99€).

A chegada da campanha Promoções de Natal da PlayStation® aos pontos de venda habituais, inclui ainda premiados e aclamados títulos como o The Last of Us Parte I Remake por apenas 59,99€ (PVP estimado).

Para além disto, e entre outras ofertas que estão disponíveis, está ainda em destaque nos pontos de venda habituais um bundle que inclui o comando sem fios DualSense™ e o conceituado FIFA 23 por um PVP estimado de apenas 99,99€ (em vez de 119,99€).