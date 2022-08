As novidades do catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais os títulos que chegam este mês, sem custos adicionais, ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium. Tratam-se de um total de 11 jogos que estarão disponíveis a partir do próximo dia 16 de agosto, e entre os quais se destacam vários títulos da popular saga Yakuza.

As principais novidades incluídas este mês são as seguintes:

Yakuza 0: O brilho, o glamour e a decadência descontrolada dos anos 1980 estão de volta em Yakuza 0, onde os jogadores poderão combater através de Tóquio e Osaka com o protagonista Kazuma Kiryu e Goro Majima, uma presença regular na série. Quando jogarem com Kazuma Kiryu descobrirão como ele dá por si metido em problemas quando uma simples cobrança de uma dívida corre mal e o seu alvo acaba assassinado. Por outro lado, quando entrarem na pele de Goro Majima poderão explorar a sua vida "normal" como proprietário de um cabaret;

Yakuza Kiwami: Há 10 anos Kiryu assumiu um crime que não cometeu para salvar o seu melhor amigo. Expulso da sua família yakuza, Kiryu saiu da prisão para uma cidade que já não reconhece. O caos irrompe quando 10 mil milhões de yen desaparecem dos cofres do Clã Tojo, e Kiryu, apanhado no meio, descobre que tudo aponta à uma misteriosa jovem chamada Haruka. Juntos, terão de sobreviver para encontrarem as respostas que ambos procuram;

Yakuza Kiwami 2: Um ano após o incidente com os 10 mil milhões de ienes, Kazuma Kiryu vive uma vida pacífica com Haruka Sawamura. No entanto, um assassinato ameaça dar origem a uma guerra aberta entre o Tojo Clan e a Omi Alliance. Kiryu, o Dragão de Dojima, deverá viajar até Sotenbori, em Osaka, para tentar negociar a paz entre os clãs rivais, mas Ryuji Goda, conhecido como o Dragão de Kansai, não olhará a meios para que a guerra continue. Neste mundo só há lugar para um dragão;

Dead by Daylight: O Dead by Daylight é um jogo multijogador 1v4 que se inspira em todas as vertentes do mundo do terror, de um slasher poderoso a uma aterradora entidade paranormal;

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands: Neste título os jogadores terão a oportunidade de criarem uma equipa com até 3 amigos e desfrutarem da derradeira experiência do shooter militar num enorme, perigoso, envolvente e reativo mundo aberto;

Bugsnax: Bugsnax leva os jogadores numa aventura extravagante até à Ilha Snaktooth, lar das lendárias criaturas meio-insetos meio-snacks, Bugsnax. A convite da intrépida exploradora Elizabert Megafig, os jogadores chegam ao local mas... não a encontram, o acampamento dela está um caos, os seguidores espalhados pela ilha... e esfomeados!;

Em baixo a lista completa dos títulos que serão adicionados ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium no próximo dia 16 de agosto:

Yakuza 0;

Yakuza Kiwami;

Yakuza Kiwami 2;

Dead by Daylight;

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands;

Bugsnax;

Metro Exodus;

Trials of Mana;

UNO®;

Monopoly Madness;

Monopoly Plus;