Ascendant Studios une forças com EA Originals para Immortals of Aveum

Ascendant Studios, uma equipa independente de programadores veteranos com experiência premiada nos Bafta e no Game of the year, fez parceria com a Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) EA Originals Label para lançar o título de estreia do estúdio, Immortals of Aveum™.

Imortais de Aveum é um novo shooter mágico de um jogador único, na primeira pessoa, que proporciona uma experiência de campanha visceral e cinematográfica. O jogo passa-se num universo de fantasia original envolto em magia, repleto de conflitos, e à beira do esquecimento. Será lançado para a PlayStation 5®, Xbox Series X|S e PC em 2023. Vê ao teaser trailer, que estreou nos The Game Awards, no canal oficial Imortais do Verum YouTube e acompanha o jogo no Twitter e Instagram.

"Fui o diretor criativo em quatro grandes jogos seguidos, o Original Dead Space™ e três títulos de Call of Duty, e tive uma oportunidade incrível de começar o meu próprio estúdio e construir uma equipa incrível com a qual tenho a sorte de trabalhar todos os dias", disse Bret Robbins, CEO e Diretor de Jogos da Ascendant Studios. "Fundei a Ascendant Studios para fazer jogos originais e épicos, e aqui estamos nós, quatro anos depois, prestes a terminar o nosso primeiro. O que começou como uma ideia louca e excitante tornou-se num louco e excitante jogo triplo-A. Escolhi a EA como nossa parceira editorial porque sabemos que vão ajudar os Imortais de Aveum a alcançar o máximo de público possível. Estou emocionado por ter a experiência e os recursos da EA a apoiar-nos e mal posso esperar que todos joguem!"

O fundador do estúdio Bret Robbins passou anos a dirigir alguns dos jogos mais amados da indústria e em 2018 começou a reunir uma apaixonada e experiente equipa de contadores de histórias para dar vida ao seu conceito de shooter mágico. Sediada em San Rafael, Califórnia, a equipa da Ascendant é composta por talentos líderes do setor que lideraram projetos premiados e best-sellers, incluindo Dead Space™, Call of Duty™, Halo™, BioShock™ e muito mais. Juntos, estão corajosamente a reimaginar o futuro do grande orçamento, o desenvolvimento de videojogos AAA e a desafiar o que esperamos dos shooters na primeira pessoa.

"A lista de talentos que o Bret e a sua equipa na Ascendant Studios se reuniram sob um só teto é incrível; eles são exatamente a equipa certa para dar vida a um projeto ambicioso como este", disse Jeff Gamon, Diretor Geral da EA Partners. "Todos os membros da equipa têm uma vasta experiência a desenvolver muitas das maiores ações cinematográficas do jogo e jogos de shooter na primeira pessoa na última década. Imortais de Aveum é o resultado da vasta experiência coletiva e grande ambição da Ascendant, fundida com a sua visão ousada e criativa. A EA Partners está orgulhosa e entusiasmada por colaborar com a Ascendant no lançamento deste épico, novo IP cheio de ação; um jogo que os jogadores nunca esquecerão.

A EA Originals é um local onde são descobertas histórias incontáveis, vozes inéditas e mundos invisíveis, e está a trabalhar com vários novos estúdios em projetos inovadores que serão lançados em 2023, incluindo Os Imortais de Aveum da Ascendant Studios e WILD HEARTS™ da KOEI TECMO. A EA Originals também está a trabalhar num projeto inesperado com a Silver Rain Games, um novo estúdio do ator Abubakar Salim. Para descobrir mais, visita www.ea.com/ea-originals.