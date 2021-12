Assiste ao MODO PlayStation Especial de Natal

A PlayStation® Portugal convida todos os jogadores a assistirem hoje, dia 23 de dezembro, a partir das 21h00, no canal oficial de Youtube da PlayStation® Portugal, ao episódio do MODO PlayStation® dedicado ao Natal, sendo que a Campanha de Natal da PlayStation® se encontra a decorrer nas lojas habituais, até ao próximo dia 26 de dezembro.

Neste episódio, o Gonçalo Morais e a Marta Casaca terão dois momentos de gameplay com um jogo que marcou uma geração de jogadores: BUZZ: Desafio Universal, um título lançado para a PS3™ e que é recomendado pela dupla de apresentadores para jogar no Natal com a família. Contará ainda com a presença de um convidado especial que ajudará na revelação dos vencedores do passatempo, que decorreu nos dias 16 e 17 de dezembro, na página de Instagram da PlayStation® Portugal, e que consistiu em desafiar a comunidade a enviar um áudio onde explicassem que presente de Natal mais quiseram transformar num presente PlayStation®, e porquê. Os vencedores anunciados irão receber fantásticos prémios como 50€ em crédito PlayStation®Store, uma subscrição de 12 meses do serviço PlayStation®Plus, edições digitais dos títulos Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima Director’s Cut e Sackboy: Uma Grande Aventura, um comando sem fios DualSense™ Midnight Black e ainda uns auscultadores sem fios PULSE 3D Midnight Black.

De relembrar que, até ao próximo dia 26 de dezembro encontra-se em vigor a Campanha de Natal da PlayStation® nas lojas habituais, com descontos em vários títulos AAA do catálogo PS4™ e PS5™.

Para a PS4™ destaca-se o multipremiado The Last of Us Parte II por somente 19,99€*, o épico Ghost of Tsushima por apenas 29,99€* (antes 49,99€*), e o fantástico Marvel’s Spider Man: Miles Morales por 39,99€* (antes 59,99€*).

Para a PlayStation®5 encontram-se em promoção, entre outros, Returnal, o título que recentemente recebeu o prémio de Melhor Jogo de Ação nos The Game Awards 2021, que pode ser adquirido por apenas 59,99€*, ao invés dos habituais 79,99€* (25% de desconto). De aproveitar ainda Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, Ghost of Tsushima Director’s Cut e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edição Ultimate por apenas 59,99€* cada, e Sackboy: Uma Grande Aventura e Death Stranding Director’s Cut por apenas 39,99€* cada.

Mas as novidades não ficam por aqui e, foram anunciados ontem descontos incríveis, disponíveis até dia 19 de janeiro, nas Promoções de Janeiro da PlayStation®Store, em títulos como FIFA 22 PS4™, Call of Duty®: Vanguard - Bundle Cross Gen, Far Cry®6 Edição Standard PS4 & PS5 e Marvel’s Guardian’s of the Galaxy PS4 & PS5. Aproveita a maior campanha da PlayStation®Store de 2021 e adquire grandes jogos com grandes descontos.