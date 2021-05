Assiste ao State of Play dedicado a Horizon Forbidden West

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanharem, em direto, pelas 22h00 (hora portuguesa) de hoje, dia 27 de maio, a transmissão de mais um episódio do State of Play, que desta vez será dedicado a Horizon Forbidden West, o aguardado título AAA que promete fazer história e ser um dos maiores videojogos de todos os tempos.

Este novo episódio do State of Play, que mostrará um extenso gameplay do jogo, poderá ser acompanhado nos canais oficiais da PlayStation® no YouTube e Twitch.

Horizon Forbidden West dá continuidade às aventuras da icónica Aloy, uma das heroínas mais influentes e queridas de jogadores de todo o mundo. Aqui, o mundo está a morrer e tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Cabe a Aloy desvenar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio ao mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.