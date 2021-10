Assiste hoje ao State of Play da PlayStation às 22h

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanharem, hoje, em direto, pelas 22h00 (hora de Portugal continental) a transmissão de mais um episódio do State of Play, que será dedicado a anúncios e atualizações para os próximos lançamentos de títulos third-party com chegada à PlayStation®4 e PlayStation®5.

Este novo episódio do State of Play, que terá a duração de aproximadamente 20 minutos, poderá ser acompanhado nos canais oficiais da PlayStation® no YouTube e Twitch.