Astro Bot Rescue Mission, o mais recente título do Japan Studio, os autores de The Playroom, está a caminho do PlayStation®VR.

Astro Bot Rescue Mission coloca-te no papel de Astro, o capitão de uma nave espacial cuja missão é recuperar a sua tripulação, perdida em cinco planetas diferentes. Ao longo de 26 cenários e cinco mundos distintos, terás que enfrentar os mais variados vilões, entre muitos saltos, muita corrida e, sobretudo, muitos murros.

Segundo Nicolas Doucet, Diretor Criativo e Produtor do Japan Studio, " graças ao PlayStation®VR, temos a possibilidade de elevar um jogo de plataformas a um outro patamar, garantindo uma melhor experiência aos jogadores, tirando o máximo partido das novas perspectivas, e do maior realismo." "O resultado desta colaboração é um jogo extremamente suave, com movimentos muito mais precisos, o que nos abre diversas portas ao nível da experiência de jogo", explica. Ao longo do jogo serão vários os gadgets disponíveis. À medida que vais ultrapassando os diferentes obstáculos, terás acesso a uma ampla gama de divertidas armas, que alternam consoante o desafio que tens pela frente. De pistolas de água a arpões ou estrelas ninja, não faltarão alternativas. O objetivo de cada nível é ires resgatando a tua tripulação desaparecida. Caso tenhas dificuldade em encontrá-los, fica atento, e ouvirás os seus pedidos de ajuda, graças ao 3D áudio do PlayStation®VR. De espetaculares varandas com vista para a praia, a cavernas escuras, vulcões ou dentro da barriga de uma baleia gigante, disfruta de 26 fantásticos cenários, cada um com a sua estética, numa inesquecível experiência visual a 360º. Desde o lançamento em outubro de 2016, foram lançados globalmente cerca de 300 títulos e experiências para PlayStation®VR, num catálogo em constante expansão, com diversos títulos lançados este ano como Virry Safari: Wild Encounters, CoolpaintrVR, The Inpatient, Superhot VR, ARK Park ou Moss.







Autor: João Seixas