Atualização 2.0 de Returnal chega hoje

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da atualização 2.0 de Returnal que inclui a funcionalidade Ciclo Suspenso e o Modo Foto que foram altamente solicitados pela comunidade. Poderás assistir aqui ao trailer que explora estas novas funcionalidades do título, e consultar mais informações no Blog Oficial da PlayStation®.

O Ciclo Suspenso é uma das principais funcionalidades desta atualização, uma vez que permite pausar o ciclo para que possa ser retomado mais tarde. Permite, portanto, sair do jogo e desligar a consola sem que se perca o progresso da sessão, diferindo das opções de guardar o jogo tradicionais uma vez que, ao suspender o ciclo, o jogo irá criar um ponto suspenso de uso único. Desta forma, assim que o jogador retomar o jogo no ponto em que foi suspenso, o ciclo guardado será automaticamente apagado e não poderá ser usado novamente. Caso o jogador pretenda usar a esta funcionalidade novamente, basta ir ao menu de jogo, clicar em "Suspender Ciclo" e o progresso será guardado a partir do novo ponto do jogo.

Esta funcionalidade estará, no entanto, bloqueada durante alguns momentos, nomeadamente em combates com Bosses, durante cenários de combate intensos, entre outros, uma vez que os criadores de Returnal acreditam que certos momentos do jogo devem ser experienciados de forma sequencial. Com esta abordagem, garante-se que não se perde o espírito roguelike do jogo enquanto se permite que o jogador escolha experienciar o título em sessões mais curtas.

Já o Modo Foto, bastante requisitado pela comunidade, chega a esta atualização e, a partir de hoje, será possível disfrutar deste modo para eternizar momentos memoráveis da Selene em Atropos. Em praticamente qualquer ponto do jogo, será possível pausar o jogo e entrar no Modo Foto que permite que o jogador tenha controlo da câmara, onde poderá procurar pelo ângulo perfeito para a fotografia, alterar as definições de foco, amplitude, saturação ou contraste, entre outras opções de edição disponíveis. Assim que a fotografia estiver pronta, poderás tirar a fotografia e usufruir das funcionalidades sociais da consola de nova geração para a partilhar nas redes sociais. Vê aqui algumas imagens tiradas no Modo Foto.

Em Returnal, depois de ter despenhado a sua nave num planeta alienígena em constante mutação, Selene é obrigada a lutar pela sua sobrevivência. Neste shooter roguelike, tanto o planeta como o teu arsenal mudam a cada ciclo, obrigando-te a adaptares o teu estilo de jogo a novos desafios. Enfrenta inimigos em combates infernais, recolhe tecnologias alienígenas para reforçares as tuas habilidades, cria uma ligação pessoal com o planeta e desvenda a história de Selene.

Returnal já está disponível na PlayStation®Store em exclusivo para a PlayStation®5 na Edição Standard que custa 79,99€ e na Edição Digital Deluxe a 89,99€ que inclui, para além do jogo, Arma Eletroestacadora, Arma Atirador Cavo, 1 consumível Estimulante Reflexo, 1 artefacto Massa Pulsante, banda sonora digital e avatares PSN para a PS5™.