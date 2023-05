Atualização de Maio do Wild Hearts traz novo Alpha Sapscourge Kemono

A mais recente atualização de conteúdo pós-lançamento gratuita para EA Originals e para o jogo de caça AAA da KOEI TECMO, WILD HEARTS, já está disponível para todos os jogadores na PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através do EA App, Steam e Epic Game Store.

Introduz uma nova variante de Kemono - o Alpha Sapscourge - repleto de fios celestes, e os caçadores devem derrotar com sucesso os ataques espirrantes da besta que espalham seiva e pólen para ganhar novas armas, um conjunto de armaduras e um ornamento especial feito dos seus materiais. Depois de completar a missão principal, os jogadores desbloquearão a nova missão Alpha Amber Rouge Side Stories para ainda mais ação.

A atualização também apresenta uma nova missão Trial em que os caçadores enfrentam Kemono com armaduras pré-definidas para testar tipos de armas e ganhar recompensas que ajudam a derrubar alvos rapidamente. Além disso, o sistema Limit Break agora permite que armas e armaduras tenham seu poder de Attribute e Resiliency aprimorados, e as armas serão elegíveis para uma terceira Skill Inerente. Os jogadores também podem esperar grandes melhorias no desempenho do sistema e correções de bugs para melhorar a experiência geral de jogo.