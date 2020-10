Atualização de software 8.00 para a PS4 disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a atualização de software 8.00 para a PlayStation®4 estará disponível a partir de hoje em todo o mundo. A atualização inclui várias novidades relacionadas com as atuais funcionalidades Party e Mensagens e com os controlos parentais e ainda novos avatares, entre outras coisas.

Com a atualização de software 8.00 para a PlayStation®4, as funcionalidades Party e Mensagens estarão mais integradas e vão ser aplicadas alterações no Interface de Utilizador. As duas aplicações passarão a estar nos mesmos Grupos de jogadores para conversações de voz e trocas de mensagens. Isto significa que os jogadores vão poder iniciar uma conversação em Grupo ou enviar uma mensagem a um grupo com quem já conversaram anteriormente na PlayStation®4, assim como na PlayStation®5, quando esta for lançada.

Para além disto, com esta atualização passam a estar disponíveis novos avatares de jogos como Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: O Fim de um Ladrão e muito mais.

Há mais novidades e a atualização de software 8.00 para a PlayStation®4 também inclui uma opção para que os jogadores possam desativar facilmente os seus microfones durante um jogo, assim como controlos parentais mais simples e flexíveis, e um sistema de verificação em 2 etapas melhorado.

A aplicação PS4 Remote Play (para dispositivos móveis iOS, Android, Windows PC e Mac) também passará a chamar-se PS Remote Play e irá incluir uma opção para conexão com a PlayStation®5.