Atualização do Euro 2020 adiada pela Konami

Em sequência do adiamento da competição para o próximo ano devido à pandemia provocada pelo novo Coronavírus e da declaração do estado de emergência no Japão, a Konami decidiu também adiar, até nova informação, a atualização que tinha prevista, para 30 de abril, para o eFootball Pro Evolution Soccer 2020 relacionada à mais importante competição de seleções a nível europeu.

A companhia nipónica decidiu ainda cancelar o lançamento da versão física do eFootball PES 2020 com capa alusiva ao campeonato da Europa.

Ainda assim, tanto a Konami quanto a UEFA confirmaram que a competição de esports UEFA eEURO 2020 vai continuar, com a final, jogada online, a ter lugar no final de maio.

Autor: Filipe Silva