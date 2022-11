Atualização do FIFA World Cup 2022 já está disponível em todo o Mundo

Esta semana, a Electronic Arts Inc. (EA) celebrou a chegada do modo de jogo FIFA World Cup 2022, disponível agora como uma atualização sem custos adicionais. Os adeptos de FIFA 23 podem jogar com qualquer uma das 32 nações qualificadas numa autêntica recriação plena do FIFA World Cup 2022, desde o jogo de abertura até ao jogo final.

Os fãs poderão jogar uma variedade de modos de jogo, incluindo FIFA World Cup: Live, Your FIFA World Cup, bem como participar em novas Campanhas FIFA Ultimate Team.

A decorrer de 21 de Novembro a 18 de Dezembro, FIFA World Cup: Live, uma experiência com curadoria do EA SPORTS World Cup, estará disponível para os jogadores apenas em FIFA 23. Ao contrário de tudo o que se viu antes num título EA SPORTS FIFA , esta nova experiência será atualizada durante a Fase de Grupos e Fases Eliminatórias do torneio, permitindo aos jogadores acompanhar os encontros e plantéis autênticos para cada jogo. Além disso, os fãs podem reescrever a história ao vivo, alterando o resultado de qualquer encontro anterior e reimaginando o resultado em tempo real.

A EA SPORTS também emitiu 12 novas capas digitais do Campeonato do Mundo da FIFA, com a estrela da capa de FIFA 23 Kylian Mbappé e o ícone do futebol Zinédine Zidane a destacar na capa regional francesa.

As capas regionais noutras partes do mundo incluem Jude Bellingham/David Beckham (Inglaterra), Christian Pulisic/Clint Dempsey (EUA), Kai Havertz/Rudi Völler (Alemanha), Pedri/Xabi Alonso (Espanha), João Félix/Luís Figo (Portugal) e muito mais.

As ofertas únicas aumentam a experiência FIFA Ultimate Team, com novas campanhas FUT a serem lançadas de 11 de Novembro a 23 de Dezembro, aproximando os jogadores da ação mais do que nunca. À medida que os jogadores embarcam no avião para o torneio, a EA iniciará uma campanha excitante, com live itens que recebem melhorias de progressão com base no avanço de cada nação ao longo da viagem. Autênticos kits de equipa, estádios, visuais, bolas de jogo, comentários dedicados e muito mais que levarão os fãs até à final do campeonato do mundo. Além disso, os fãs que jogarem FIFA 23 até 3 de janeiro de 2023 vão receber dois FIFA World Cup History Makers ? do FIFA para adicionar ao seu FIFA Ultimate Team.

Lançado ao longo do evento "World Cup Path to Glory", que decorre de 11 a 23 de novembro, os fãs do FUT podem esperar 30 heróis únicos da Copa do Mundo apresentados numa concha temática personalizada da World Cup.

Até 19 de novembro, os adeptos podem votar na previsão de quem vencerá o FIFA World Cup da FIFA em EA.com. Ao fazer uma previsão ligada à conta EA, os fãs receberão três Itens de Jogador do FIFA World Cup, limitados para adicionar à sua equipa FIFA 23 Ultimate Team.